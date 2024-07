Neste domingo aconteceu o grande retorno do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), com as 6 Horas de São Paulo, quinta etapa do campeonato de 2024.

A Toyota, favorita da corrida em Interlagos confirmou o favoritismo e venceu com o carro #8 composto por Sebastien Buemi, que encerrou a prova, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, se tornando assim o quinto carro diferente a triunfar em cinco etapas do campeonato.

A Toyota liderou a maior parte da corrida e quase certamente teria terminado em uma dobradinha, se não fosse por um raro problema técnico do carro #7.

A segunda posição ficou com o trio da Porsche Penske com Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, seguido pelo outro carro do time com Matt Campbell, Michael Cristensen e Frederic Makowiecki.

Na classe LMGT3, a vitória ficou com o Porsche #92 da Manthey Purexcing, com Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e KlausBachler.

Nicolas Costa, que forma o trio com James Cottingham e Gregoire Saucy, terminou na quarta colocação da categoria.

Augusto Farfus, foi o 10º colocado, ao lado de Darren Leung e Sean Gelael.

A próxima etapa do WEC será a Lone Star Le Mans, corrida marcada para o Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, no dia 1º de setembro.

Resultado

WEC AO VIVO | TOYOTA #8 VENCE em INTERLAGOS; NICOLAS COSTA é 4º; Veja análise com Pedro Ebrahim

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!