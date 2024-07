As 6 Horas de São Paulo marcou o retorno do WEC ao Brasil depois de 10 anos desde a primeira - e última - vez da categoria em terras brasileiras. A volta ficou marcada pela emoção dos pilotos locais, principalmente, do representante da United Autosports, Nicolas Costa.

'Dono' do último stint da McLaren na corrida, na classe GT3, Costa recebeu o carro #59 na sexta colocação e levou o trio ao quarto lugar quando a bandeira final foi dada. O brasileiro precisou segura a pressão do BMW #46 para conseguir garantir o melhor resultado coletivo da equipe no ano - 3º e 4º.

"Eu nem sei (como fez para manter o adversário atrás). A gente estava com uma desvantagem grande de pneus, eu não sei exatamente as diferenças de tempos de volta, mas era significante. Eu não tinha o que fazer porque se não tem pneu, não tem. Mas fiz de tudo para segurar o melhor possível e no final tudo deu certo, graças a Deus".

Ao finalizar a prova, Nicolas tirou a bandeira do Brasil que guardou dentro do carro desde o momento em que assumiu o volante e fez toda a volta de aceleração erguendo-a por Interlagos. Quando saiu do carro, foi ovacionado pela torcida presente nas arquibancadas do autódromo.

"Fiquei muito emocionado, né? Com a torcida, em poder representar eles, por ser escolhido desta vez, junto com o [Augusto] Farfus representando o Brasil. Para mim, hoje, foi tudo uma grande honra".

WEC AO VIVO | TOYOTA #8 VENCE em INTERLAGOS; NICOLAS COSTA é 4º; Veja análise com Pedro Ebrahim

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!