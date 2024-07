Chegou a hora! O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) encerra neste domingo as atividades no Autódromo de Interlagos com as 6h de São Paulo, quinta etapa da temporada 2024.

Após uma classificação movimentada no sábado, os carros voltam à pista para o que promete ser uma disputa emocionante do começo ao fim.

Na classe principal, dos hipercarros, a Toyota garantiu a primeira fila, com o trio de Kamui Kobayashi largando na ponta graças a uma grande performance do piloto japonês, que também é o chefe da equipe.

Já na classe LMGT3, a Iron Dames não deu chance aos rivais, com Sarah Bovy fazendo a pole para o trio feminino com impressionantes 0s4 de vantagem para o segundo colocado.

