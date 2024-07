Nesta sexta-feira, Valentino Rossi teve seu primeiro contato com a pista de Interlagos, guiando com seu GT3 da BMW nos primeiros treinos livres para as 6h de São Paulo, quinta etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). E as impressões inicias da lenda da motovelocidade da pista paulistana foram muito positivas.

No primeiro treino livre, encurtado devido a um acidente envolvendo um Lexus da classe GT3, o trio de Rossi, que ele divide com Maxime Martin e Ahmad Al Harty, ele terminou na oitava posição, a 0s776 do melhor tempo da sessão.

Já no segundo treino do dia, que ganhou 45min a mais de duração por causa da interrupção do TL1, o trio terminou apenas em 15º, com a equipe focando mais em configuração do carro para a corrida do domingo.

Em coletiva após o fim do dia, quando questionado pelo Motorsport.com sobre a primeira impressão da pista de Interlagos, Rossi foi apenas elogios.

“É uma pista muito boa. Eu gostei muito [do primeiro dia de atividades]. Especialmente porque, vendo pela televisão, e testando pelo simulador, você não consegue compreender o tamanho das subidas e descidas”.

“E as inclinações. As curvas têm muita inclinação, especialmente o S do Senna. Isso é bom, é uma pista clássica. Se você cometer um erro, pode abandonar. Ela é muito boa. Eu gostei muito dela, porque a corrida segue o relevo. Então é uma pilotagem natural, o que é muito bom”.

Rossi ainda falou sobre a relação com o Brasil, tendo uma sequência vitoriosa durante a passagem da MotoGP por Jacarepaguá. Ele é o maior vencedor do GP do Rio de Janeiro, com seis triunfos, sendo quatro na 500cc / MotoGP (2000, 2001, 2002, 2003), uma na 250cc (1999) e uma na 125cc (1997).

“Sinceramente, eu tenho muitas boas memórias do Brasil, mas no Rio. Jacarepaguá era uma das minhas pistas favoritas. Eu gostava muito dela”.

O multicampeão das motos ainda projetou suas expectativas para o restante do fim de semana: “Aqui, em Interlagos, vamos tentar fazer uma boa corrida também”.

