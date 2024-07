Já com a pista do Autódromo de Interlagos completamente seca, os carros que compõem as 6 Horas de São Paulo voltaram ao trabalho na tarde desta sexta-feira. Com duração de 2 horas e 15 minutos, forma encontrada para compensar o período sem treino pela manhã, por conta do acidente com Arnold Robin, a sessão foi suficiente para que pilotos e equipes pudessem extrair ao máximo as informações de um circuito em que o WEC não visita há 10 anos.

Quem dominou as ações foi a Toyota, que com o carro #8 tripulado por Ryo Hirakawa, Sebastien Buemi e Brendon Hartley cravou 1min25s727. A marca foi apenas 0s033 mais rápida que a do carro #7 da mesma equipe Gazoo Racing com Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway.

Logo atrás, também com uma diferença mínima, veio a Ferrari, com o #51 de Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, com os vencedores das 24 Horas de Le Mans na sequência, Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco na quarta colocação.

Na classe LMGT3, o Lexus #87 de Esteban Masson, Jose Maria Lopez e Takeshi Kimura, lideraram com 1min35s725.

Entre os brasileiros, o melhor foi a tripulação em que Nicolas Costa faz parte, ao lado de James Cottingham e Grégoire Saucy, na nona colocação na classe.

Augusto Farfus, que compõe o BMW do Team WRT com Sean Gelael e Darren Leung, ficou na 13ª posição.

Neste sábado acontece o TL3, com duração de 60 minutos às 10h30 da manhã. O treino de classificação começa às 14h30, horários de Brasília.

