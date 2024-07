O Mundial de Endurance da FIA (WEC) finalmente está na pista do Autódromo de Interlagos. Nesta manhã aconteceu o primeiro treino livre para as 6 Horas de São Paulo, quinta etapa da temporada de 2024.

Na categoria Hipercarros, o Peugeot de Nico Muller foi o mais rápido, com 1min26s341, seguido pelo Cadillac de Earl Bamber.

O terceiro lugar foi para o Porsche 963 #6 de Andre Lotterer, que foi o primeiro a estabelecer tempos de volta competitivos com pneus slicks. O melhor esforço do alemão foi de 1min26s657, ficando a 0s226s do líder, mas confortavelmente à frente do quarto colocado Sebastien Buemi, no melhor dos Toyotas, o #8 GR010 HYBRID.

O piloto da AF Corse, Yifei Ye, liderou o ataque de três carros da Ferrari em quinto lugar, depois de registrar um tempo de 1min26s824, enquanto o piloto da BMW, Rene Rast, colocou seis fabricantes diferentes entre os seis primeiros com um tempo de 1min26s871.

Miguel Molina, na Ferrari #50, vencedora das 24 Horas de Le Mans, ficou a 1s003 do ritmo, em sétimo lugar, enquanto Mike Conway - regressando ao WEC depois de ter faltado a etapa anterior devido a um acidente de bicicleta - colocou o Toyota #7 no oitavo lugar.

Nicolas Costa foi o mais veloz na LMGT3, enquanto o treino durou, com 1min35s881. O BMW #31 que tem Augusto Farfus no esquadrão, foi o sétimo na classe, contando com os serviços de Sean Gelael.

A sessão - anteriormente prevista para ter 90 minutos - começou com a pista ainda úmida, por conta da garoa que caía sob a cidade de São Paulo. Aos poucos, com o fim definitivo da precipitação e momentos de sol, o piso foi ficando cada vez mais seco, despencando as melhores marcas.

A bandeira vermelha que abreviou o fim da sessão foi proporcionada pelo Lexus #78 da Akkodis Asp Team, com Arnold Robin.

Foi reportado que o piloto francês estava bem, mas teve que ser encaminhado para o centro médico do autódromo.

O segundo treino livre para o evento de São Paulo acontece ainda nesta sexta-feira, a partir das 14h30, com 45 minutos a mais por causa do período perdido nesta manhã.

Resultado

ENTREVISTA ESPECIAL | Button recorda TÍTULO da F1 no Brasil e ÚLTIMA VITÓRIA em SP: Sorriso no rosto

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

.