WEC: Susto com voo atrasa chegada de estrela da BMW a São Paulo

É o pesadelo de todo viajante aéreo: imediatamente após a decolagem, ouve-se um barulho alto e estranho, geralmente seguido de gritos de pânico de passageiros aterrorizados. Foi isso que aconteceu com vários participantes do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da Itália, incluindo o piloto da BMW, Raffaele Marciello.

O Boeing 777-300ER da LATAM deveria ter voado do Aeroporto de Milão para São Paulo às 13h26 de terça-feira, mas não aconteceu. A aeronave de corpo largo decolou com a cauda atingindo o chão - o chamado "tailstrike". E foi algo impressionante: a cauda raspou na pista por sete segundos inteiros!

A aeronave conseguiu voar, mas não para o Brasil. Em vez disso, a aeronave fez um círculo sobre a Lombardia para despejar parafina e aterrissou em segurança em Milão. Os passageiros saíram com um susto e, mais tarde, foram levados para outra aeronave.

Embora os acidentes com a cauda não sejam incomuns na aviação, esse se destaca. Eles geralmente ocorrem durante o pouso, por exemplo, quando uma rajada de vento vinda de cima empurra a aeronave para a pista no momento errado.

No entanto, isso é incomum durante a decolagem. A duração do tailstrike de sete segundos também é notável. As investigações terão que mostrar exatamente o que deu errado, pois não pode ter sido o clima. A visibilidade era excelente sob a luz do sol e a pista de decolagem ainda era longa o suficiente.

Normalmente, o impulso correto é calculado com base no peso de decolagem e nas condições meteorológicas. O Boeing 777 é equipado com os potentes motores GE90 da General Electric, que se mostraram eficazes em serviço por 30 anos.

O ângulo de ataque do nariz também foi uma preocupação para a velocidade de decolagem ainda baixa, pois um ângulo de ataque alto e uma velocidade baixa podem levar rapidamente a um estol. No entanto, os aviões também são testados explicitamente quanto a colisões de cauda durante a fase de testes.

Embora o incidente em si vá levar a longas investigações, a aeronave atendeu a todos os requisitos e conseguiu aterrissar com segurança. Além de Marciello, vários funcionários da Ferrari estavam a bordo.

Também houve problemas em outro aeroporto, inclusive para os funcionários da Peugeot. Um voo foi completamente cancelado. No entanto, os funcionários do WEC afetados em ambos os voos chegaram ao Autódromo José Carlos Pace a tempo.

