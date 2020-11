Alfa Romeo lança carro que competirá no ETCR em 2021

O novo e impressionante Alfa Romeo Giulia ETCR da equipe Romeo Ferraris que irá competir na temporada inaugural do ETCR em 2021 foi revelado nesta quarta-feira.

O novo carro foi apresentado no Motorland Aragón, na Espanha, pela gerente de operações da Romeo Ferraris, Michela Cerruti, e pelo piloto Jean-Karl Vernay.

O Giulia vai correr com uma pintura ‘Romeo Ferraris red’ que ecoa alguns dos 69 principais títulos conquistados em esportes a motor e corridas de lanchas pela equipe de Milão desde sua criação em 1959.

O Giulia é o terceiro carro construído com o conceito de ETCR a ser revelado, se juntando ao CUPRA e-Racer e ao Hyundai Veloster N ETCR.

Como seus rivais, o Alfa Romeo Giulia ETCR deriva sua potência de pico de 500kW - o equivalente a 670 bhp - do trem de força ETCR incluindo a bateria da Williams Advanced Engineering, inversores e caixa de câmbio Magelec e conversores BrightLoop DC.

Uma programação de seis eventos está planejada para a temporada inaugural do ETCR, a primeira categoria de carros de turismo totalmente elétricos e multimarcas em 2021, sendo quatro na Europa.

Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris Photo by: Romeo Ferraris

Xavier Gavory, diretor da ETCR, disse: “Estamos muito satisfeitos em ver o Alfa Romeo Giulia ETCR revelado. Romeo Ferraris tem uma grande tradição no automobilismo, com tantos sucessos em campeonatos e vitórias em corridas ao longo de mais de seis décadas, e fez um grande compromisso com o PURE ETCR ao entrar na série.”

Marcello Lotti, presidente da WSC, disse: “É sempre um momento emocionante quando um novo carro de corrida sai da manta, mas o lançamento do Giulia ETCR em Aragón é algo muito especial, porque associa um nome famoso e sua história gloriosa de sucessos em carros de turismo com este projeto inovador que é o ETCR. Até agora, tínhamos visto apenas desenhos, mas olhar para o carro em 'carne e osso', aqui me dá arrepios, porque é absolutamente lindo. Agora mal posso esperar para vê-lo funcionando e estou confiante de que, com a experiência da equipe Romeo Ferraris, ele será competitivo desde o início.”

Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris Photo by: Romeo Ferraris

