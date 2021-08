A disputa da terceira etapa do PURE ETCR neste final de semana trouxe um desafio a mais para os 12 pilotos da nova categoria de turismo de carros elétricos. Pela primeira vez, eles aceleraram com os muros bem próximos, no circuito de rua de 2,4 km montado nas ruas de Copenhague, na Dinamarca.

Para o brasileiro Digo Baptista, que vinha de um pódio na etapa passada na Espanha, o nono lugar no geral ficou aquém de suas expectativas, mesmo assim ele se mostrou satisfeito com a conquista de pontos importantes e que o mantiveram entre os cinco primeiros na temporada.

O paulista de 24 anos também comemorou a primeira vitória da equipe Romeo Ferraris na competição. O time, que disputa a temporada com quatro pilotos a bordo dos modelos Giulia ETCR, conquistou uma dobradinha neste domingo, com o austríaco Philipp Eng, em primeiro, e o italiano Luca Filippi, em segundo no geral.

Digo foi o segundo nas duas batalhas de sábado e partiu da sexta posição na super final do grupo B, neste domingo, cruzando a linha de chegada em quarto. Após a soma dos resultados de todas as batalhas, terminou em nono no geral e agora soma 149 pontos e está em quinto na tabela do campeonato. O sueco Mattias Ekström, que corre com um CUPRA e-Racer, foi o terceiro na Dinamarca e segue na liderança geral, com 210 pontos após três etapas.

“Eu tinha uma expectativa melhor, principalmente depois do pódio na última etapa, mas corridas são assim e, muitas vezes, é difícil repetir bons resultados em sequência”, lamentou Baptista.

“Mas consegui marcar pontos importantes para o campeonato e seguimos na briga entre os cinco primeiros”, lembrou o vice-campeão das 24 Horas de Le Mans de 2019.

“Fico feliz pelo resultado do time, pela primeira vitória e por estarmos agora em segundo no campeonato de equipes, o que é muito importante já que somos a única equipe que não é de fábrica mesmo”, ressaltou Digo.

“A equipe tem evoluído a cada etapa, o carro tem se mostrado bem rápido e todo o time está de parabéns pelo trabalho e esforço. Agora, vamos focar na etapa que vem e espero que eu possa estar novamente brigando pelo pódio”, finalizou.

A categoria volta à pista entre os dias 20 e 22 no circuito de Hungaroring, na Hungria.

Confira os resultados de Digo Baptista na etapa dinamarquesa (Grupo B):

Batalha 1:

1 Augusto Farfus (BRA) Hyundai Motorsport N Hyundai Veloster N ETCR 4 voltas em 4min51s573

2 Rodrigo Baptista (BRA) Romeo Ferraris - M1RA Giulia ETCR + 0.967

3 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport X Cupra CUPRA e-Racer + 1.208

Batalha 2:

1 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport X CupraCUPRA e-Racer 2 voltas em 2min24s255

2 Rodrigo Baptista (BRA) Romeo Ferraris - M1RAGiulia ETCR2 + 2.377

Batalha 3:

1 Philipp Eng (AUT) Giulia ETCR Romeo Ferraris - M1RA 1:11.203

2 Tom Chilton (GB) Hyundai Veloster N ETCR Hyundai Motorsport N 1:11.317

3 Jordi Gené (ESP) CUPRA e-Racer Zengő Motorsport X Cupra 1:11.452

4 Augusto Farfus (BRA) Hyundai Veloster N ETCR Hyundai Motorsport N 1:12.038

5 Mikel Azcona (ESP) CUPRA e-Racer Zengő Motorsport X Cupra 1:12.208

6 Rodrigo Baptista (BRA) Giulia ETCR Romeo Ferraris - M1RA 1:12.631

Super Final:

1 Philipp Eng (AUT) Romeo Ferraris - M1RA Giulia ETCR 6 voltas em 07min07s493

2 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport X Cupra CUPRA e-Racer + 1.908

3 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport X Cupra CUPRA e-Racer + 2.184

4 Rodrigo Baptista (BRA) Romeo Ferraris - M1RA Giulia ETCR + 3.327

5 Augusto Farfus (BRA) Hyundai Motorsport N Hyundai Veloster N + 3.767

6 Tom Chilton (GB) Hyundai Motorsport N Hyundai Veloster N ETCR + 2 voltas

Classificação final da etapa da Dinamarca:

1 Philipp Eng 71

2 Luca Filippi 66

3 Mattias Ekström 64

4 Jean-Karl Vernay 62

5 Jordi Gené 58

6 Mikel Azcona 57

7 Oliver Webb 48

8 Augusto Farfus 47

9 Rodrigo Baptista 43

10 Daniel Nagy 36

11 John Filippi 25

12 Tom Chilton 10

Veja como está classificação do PURE ETCR, após três etapas (Top-10):

1 Mattias Ekström CUPRA e-Racer 210 pontos

2 Jean-Karl Vernay Hyundai Veloster N ETCR 186

3 Jordi Gené CUPRA e-Racer 167

4 Mikel Azcona CUPRA e-Racer 161

5 Rodrigo Baptista Giulia ETCR 149

6 Luca Filippi Giulia ETCR 144

7 Augusto Farfus Hyundai Veloster N ETCR 140

8 Oliver Webb Giulia ETCR 135

9 Daniel Nagy CUPRA e-Racer 104

10 John Filippi Hyundai Veloster N ETCR 103

11 Philipp Eng Giulia ETCR 71

12 Tom Chilton Hyundai Veloster N ETCR 63

13 Stefano Coletti Giulia ETCR 22

