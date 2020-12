Extreme E realiza primeiro teste completo na Espanha

O primeiro teste de grupo com potência total dos carros da Extreme E (XE) foi concluído, com o novo piloto de Fórmula 1 da Ferrari, Carlos Sainz Jr, participando do shakedown em Motorland Aragón, na Espanha.

Um teste anterior do ODYSSEY 21 SUV totalmente elétrico foi conduzido no Chateau de Lastours, no sul da França, em outubro. No entanto, este era um carro que utilizava um modo de baixa potência.

Agora, todas as nove equipes confirmadas para a temporada inaugural de cinco etapas em 2021 receberam suas máquinas construídas com a Spark Racing Technology, que usaram na Espanha. Este teste de dois dias, dividido em dois layouts de circuito no Motorland Aragón, marcou a primeira vez que todas as equipes funcionaram no modo de potência de 400kW, equivalente a 550bhp.

O fundador da XE, Alejandro Agag, disse: “Estamos trabalhando para chegar a esse dia por mais de dois anos. O sonho está finalmente se tornando realidade e certamente foi um momento de orgulho ver um grupo tão talentoso de pilotos juntos.”

“Este campeonato tem uma das mais fortes escalações de pilotos em qualquer lugar do planeta.”

Carlos Sainz Jr. também esteve presente em seu papel de investidor na equipe Acciona, para a qual seu pai, o bicampeão mundial de rali, Carlos Sainz, pilotará ao lado de Laia Sanz, regular do Dakar.

Sainz Jr. disse: “Eu meio que esperava que meu pai quisesse se envolver na Extreme E e eu o vi se interessando, então estivemos muito ocupados nos últimos três a quatro meses com o projeto. É um desafio totalmente novo e vejo que eles estão trabalhando muito para tornar a equipe o mais competitiva possível.”

“A mensagem climática por trás da Extreme E é muito importante, pois precisamos tornar as pessoas mais conscientes do que está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo em que produzimos um show e boas corridas.”

Carlos Sainz Jr. Photo by: Extreme E

Os carros da XE serão devolvidos às equipes para a preparação final antes de serem carregados no navio RMS St Helena. Em seguida, partirá em fevereiro para uma viagem contínua, parando primeiro na Arábia Saudita para o evento inaugural entre 20 e 21 de março.

O diretor de corridas da Fórmula E e da XE, Scot Elkins, disse sobre o teste de Motorland: “Lutamos um pouco contra o tempo porque tínhamos condições estranhas com a neblina, mas no geral tem sido muito bom.”

“Usamos dois percursos durante o teste, o primeiro era muito mais longo e muito mais aberto, na verdade é mais adequado ao que veremos nos eventos reais em termos de ter o percurso traçado por marcadores e designações típicas, enquanto o outro curso era mais fechado.

“O teste deu a todos uma boa oportunidade de ver os diferentes ambientes em que estaremos correndo no próximo ano.”

