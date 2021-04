A Rosberg X Racing, equipe formada por Johan Kristoffersson e Molly Taylor, foi o grande nome do primeiro fim de semana da história da Extreme E, campeonato de rali que conta com carros totalmente elétricos.

O grid de largada para a grande final do Desert XPrix, na Arábia Saudita, foi decidido pelos fãs por meio do sistema de votação GridPlay, ativo há cinco dias.

Embora Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez (X44) tenham sido os mais votados, a distribuição dos votos das equipes deixou a Andretti United na frente.

Assim, Timmy Hansen e Molly Taylor saíram na primeira posição (por dentro), à frente da equipe Rosberg X (Kristoffersson/Cattie Munnings) e Loeb/Gutiérrez, na terceira.

Curiosamente, essa terceira área do grid foi aquela da qual Kristoffersson aproveitou nas semifinais para vencer Loeb e Carlos Sainz.

Com cerca de 30°C ambiente, os três homens das equipes finalistas foram os encarregados da largada, e Hansen surpreendeu a todos novamente, como fez na Crazy Race da manhã - com uma largada espetacular.

Atrás, Loeb e Kristoffersson tentavam conquistar a segunda posição, mas quando chegaram à primeira parte, o tricampeão mundial de Rallycross repetiu o jogo da semifinal.

Kristoffersson novamente puxou uma linha de fora para superar seu compatriota da Andretti United e Loeb que não conseguiu enfrentá-los além dos primeiros metros, depois que a direção hidráulica quebrou. Essa falha foi recorrente para várias equipes neste primeiro fim de semana, algo que Spark Technologies terá que revisar.

Já na primeira referência ele tinha 21 segundos contra Hansen e 32 contra o nove vezes campeão mundial de rali. Loeb continuou perdendo tempo antes de passar para Cristina Gutiérrez na terceira posição a 1min07s012 da equipe Rosberg X (que caiu para 1:02 após sair das boxes).

Kristoffersson entrou no pitlane para Molly Taylor assumir o volante 33s7 à frente de Hansen, que cedeu seu lugar para Cattie Munnings. Os britânicos ficaram 30s07 segundos atrás após a troca de piloto.

“Você tem uma ideia do que os outros podem fazer e você joga um pouco de instinto no final para conseguir vencê-los na posição”, comentou Kristoffersson após sair do carro.

Embora Munnings tenha completado uma volta espetacular, reduzindo o tempo em cada set para os 23s736, Taylor confirmou a vitória da equipe Rosberg X. Gutiérrez perdeu mais de 10 segundos por setor para seus rivais, sofrendo sem a direção hidráulica em seu SUV Odissey 21.

Assim, Molly Taylor e Johan Kristoffersson tornaram-se os primeiros pilotos a ganhar uma Extreme E XPrix, depois de serem os mais rápidos do circuito neste fim de semana, embora condicionados por problemas com o limite de velocidade no pitlane de sábado.

O próximo evento da Extreme E será realizado de 28 a 30 de maio na península de Cap Vert, no Senegal, próximo à capital que deu nome ao Dakar, há 45 anos.

