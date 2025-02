Atual campeão da Copa Brasil e da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Júnior, Bernardo Gentil fará sua estreia no automobilismo em 2025. Nessa segunda-feira o piloto cearense radicado em Brasília assinou contrato com a Cavaleiro Sports para disputar sua primeira temporada na Fórmula 4 Brasil.

“Estou muito feliz e animado por fazer parte da equipe Cavaleiro Sports e para estrear no automobilismo”, declarou Bernardo Gentil, que em março completará 15 anos, a idade mínima necessária para competir na categoria. “Terei pela frente uma temporada competitiva e, claro, de muito aprendizado”, completou.

Homologada em diversos países, a Fórmula 4 Brasil utiliza chassis Tatuus, motor Abarth 1.4 de 176cv, câmbio de seis marchas e pneus Hankook e terá sete etapas em rodada tripla ao longo do ano, um delas como preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1. A temporada começará entre os dias 2 e 4 de maio, em Interlagos.

Nesta terça-feira (4), Bernardo Gentil teve seu primeiro contato com o Fórmula 4 em um treino no Autódromo de Interlagos. “Foi uma experiência única”, conta o piloto. “Lógico, foi um contato inicial, de ‘instalação’ e de ambientação com a equipe Cavaleiro Sports, mas foi muito legal. O time é muito competente e em 2024 foi campeão entre os Rookies com o Ethan Nobels”, finalizou.

Confira o calendário da BRB Fórmula 4 Brasil para 2025:

1ª etapa – 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa – 29 de junho, Velocitta (SP)

3ª etapa – 20 de julho, Velocitta (SP)

4ª etapa – 5 de outubro, Velocitta (SP)

5ª etapa – 9 de novembro, Interlagos (SP) preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

6ª etapa – 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa

7ª etapa – 14 de dezembro, Interlagos (SP)

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!