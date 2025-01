Alexander Jacoby, piloto brasileiro de 15 anos de idade agenciado pelo A14 Management, foi anunciado nesta quinta-feira (30 de janeiro) como titular de um dos carros da equipe Monlau Motul para a temporada 2025 da F4 Espanhola.

É a primeira temporada completa do brasileiro, que no ano passado fez a transição do kart para os monopostos. Ele competiu parte da temporada Espanhola e também acelerou em Interlagos na F4 Brasil, conquistando um top 10.

O piloto teve seu primeiro contato com a equipe na pista nesta semana, em dois dias de testes coletivos realizados no autódromo de Navarra. Foi sua primeira experiência acelerando em 2025, em condições bastante desafiadoras: as sessões tiveram carros de mais de uma categoria acelerando simultaneamente, sendo promovidas em dois dias, um com chuva e o segundo com frio.

A temporada 2025 da F4 Espanhola promete ser bastante disputada, já que a categoria nos últimos anos se consolida como uma das mais concorridas no cenário mundial da F4.

O campeonato é composto por sete rodadas triplas com início no último fim de semana de março, mas antes ele realiza em Jerez, Portimão e Navarra a “Winter Series”, competição da qual Jacoby vai participar integralmente.

O jovem talento de 15 anos de idade é nascido em Washington (EUA), filho de pai alemão e mãe brasileira. Ele optou em competir com a bandeira verde e amarela e é agenciado pelo A14 Management, empresa fundada pelo bicampeão mundial de F1 e vencedor das 24 Horas de Le Mans Fernando Alonso para gerenciar a carreira de jovens pilotos.

Após se mudar com a família para Singapura aos quatro anos de idade, Jacoby teve seu primeiro contato com o mundo do esporte a motor ao visitar o GP de F1 local. Em 2019, ele iniciou sua trajetória no kart, competindo posteriormente nos EUA, Europa e Oriente Médio. Na temporada passada, iniciou a transição para os carros de fórmula, mas não tinha ainda a idade necessária para competir quando começou o Campeonato Espanhol da F4. Depois de maio, quando completou 15 anos de idade, Alexander correu a temporada parcial pela equipe GRS. No fim da temporada 2024, teve a oportunidade de competir pela primeira vez em Interlagos, com um dos carros da Bassani F4. Em seu primeiro contato com a pista brasileira, conseguiu finalizar uma das corridas no top 10.

Na próxima semana, Alexander Jacoby disputa a primeira etapa do F4 Spain Winter Series, em Jerez. Serão suas primeiras corridas com a equipe Monlau Motul.

“Estou muito motivado e muito feliz em disputar essa temporada com a Monlau Motul na F4 Espanhola”, disse Jacoby. “O campeonato é bem disputado e fico contente com o programa de treinos e competições que iremos cumprir juntos. Meu objetivo é ser um piloto profissional e viver do esporte a motor e confio que tenho suporte de um time competente para atingir essa meta.”

“O começo foi bem animador: Tivemos bons dias de testes em Navarra. Foi minha primeira vez acelerando em 2025 e começamos bem o ano. O primeiro dia teve chuva e foi bem desafiador. No segundo dia pegamos pista seca, mas muito frio. Trabalhamos para ser constantes e encaixar bem todos os trechos. No fim consegui uma volta boa, com todos os setores bem feitos. Terminamos a 0.4s do melhor tempo, o que foi bom considerando as condições do teste.”

F4 Espanhola 2025

Winter Series

1. Jerez - 7 a 9 de fevereiro

2. Portimão - 21 a 23 de fevereiro

3. Navarra - 7 a 9 de março

Campeonato Espanhol de F4

1. Aragón - 28 a 30 de março

2. Navarra - 2 a 4 de maio

3. Portimão - 6 a 8 de junho

4. Paul Ricard - 20 a 22 de junho

5. Jerez - 19 a 21 de setembro

6. Valencia - 17 a 19 de outubro

7. Barcelona - 14 a 16 de novembro

