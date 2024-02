A Bassani Racing inicia sua segunda temporada na Fórmula 4 Brasil com a chegada da piloto Cecília Rabello no carro #98. A jovem de apenas 16 anos, natural de Varginha (MG), inicia sua segunda temporada na principal categoria de monopostos do Brasil.

Cecília encara seu terceiro ano competindo em monopostos, a piloto da Bassani Racing fez a transição do kart para os carros em 2022, com a disputa da Fórmula Delta. Em 2023 Rabelo estreou na Fórmula 4 Brasil e teve como destaque a pole position na preliminar da Fórmula 1, em Interlagos.

A Bassani Racing chega a temporada 2024 em busca do primeiro título geral da categoria. Em 2023 a equipe de Itu (SP) foi vice-campeã geral e campeã entres os estreantes com o piloto Matheus Comparatto.

Eduardo Bassani, chefe da equipe, conquistou o título da temporada inaugural da F4 Brasil com Pedro Clerot, mas por outra organização. A Bassani Racing já triunfou na F-Renault Brasil e no campeonato sul-americano de Fórmula 3.

Será a terceira vez que o experiente chefe de equipe trabalha com uma piloto, mas a primeira em monoposto. Na temporada 2022 Bassani foi coach de Antonella Bassani, campeã da Porsche Cup, na Stock Car o engenheiro trabalhou com Bia Figueiredo.

A temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será a maior de sua curta história, serão disputadas oito etapas, sendo uma internacional, na Argentina. Assim como em 2023 os jovens talentos do automobilismo brasileiro disputarão a etapa preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Em breve a equipe Bassani Racing anunciará os demais pilotos para a temporada 2024.

“Eu estou muito feliz em receber a Cecília Rabelo na equipe, tenho certeza que vamos ter grandes progressos em sua segunda temporada na categoria. Eu gosto de trabalhar com jovens talentos e será a terceira mulher com trabalho no automobilismo. Já trabalhei com a Bia Figueiredo e com a Antonella Bassani no turismo e agora teremos a Cecília no monoposto da Bassani. Vai ser um desafio muito legar e tenho certeza de que vamos atingir nossos objetivos", celebrou Eduardo Bassani.

“Muito feliz em estar chegando na Bassani Racing para a temporada de 2024. Poder trabalhar com um cara vitorioso como o Edu Bassani vai ser muito importante para meu desenvolvimento como piloto. Ano passado fiz minha estreia na categoria, mas acabei perdendo algumas corridas por conta de uma lesão, então espero que esse primeiro ano completo na F4 Brasil seja muito proveitoso dentro da Bassani Racing. Não vejo a hora de entrar no carro novamente e começarmos a trabalhar na temporada de 2024", analisou Cecilia.

