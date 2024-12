F4 Brasil: Cho e Comparato fazem poles da final em Interlagos

A Fórmula 4 Brasil realizou nesta sexta-feira a sessão classificatória da etapa final da temporada 2024. Álvaro Cho e Matheus Comparatto fizeram as poles, e o piloto da Bassani pode conquistar o título já hoje.

Na temporada 2024 da F4 Brasil são realizadas três corridas por fim de semana. O grid da primeira corrida é definido com base na segunda melhor volta rápida de cada piloto. A segunda, inverte-se o top 8 da prova anterior. Já a terceira pega o melhor tempo de cada piloto no quali da sexta-feira.

Olhando para a primeira corrida, a desta sexta-feira, Comparatto fez a pole com um tempo de 01min35s873, apenas 0s018 à frente de Cho, seu rival na luta pelo título da F4. João Pedro Souza foi o terceiro, ficando a 0s035. Arthur Pavie e Rogério Grotta completam o top 5.

Já na terceira corrida temos a situação invertida. Cho sai da pole com um tempo de 01min35s673, tendo Comparatto em segundo, a 0s145. Souza mantém a terceira posição, com Rafa Ferreira em quarto e Pavie em quinto.

A Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa e in loco da etapa, com a transmissão das corridas ao longo do fim de semana.

Confira o grid de largada da corrida 1 da F4 Brasil (top 10) :

1 - Matheus Comparatto

2 - Álvaro Cho

3 - João Pedro Souza

4 - Arthur Pavie

5 - Rogério Grotta

6 - Ethan Nobels

7 - Rafaela Ferreira

8 - Filippo Fiorentino

9 - Lucca Zucchini

10 - Ciro Sobral

Confira o grid de largada da corrida 3 da F4 Brasil (top 10) :

1 - Álvaro Cho

2 - Matheus Comparatto

3 - João Pedro Souza

4 - Rafaela Ferreira

5 - Arthur Pavie

6 - Rogério Grotta

7 - Filippo Fiorentino

8 - Ethan Nobels

9 - Alceu Feldmann Neto

10 - Marcelo Hahn

