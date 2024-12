Uma etapa separa a OAKBERRY Bassani F4 de ter o campeão por pilotos da FIA Fórmula 4 Brasil. A equipe chefiada por Eduardo Bassani chega à decisão da terceira temporada da categoria em território nacional, em Interlagos, na liderança da tabela de pontos com Matheus Comparatto e precisa “fazer a lição de casa” para conquistar o título inédito nos monopostos.

Com 266 pontos conquistados, o piloto paulista de 17 anos entra na etapa decisiva da temporada com 10 pontos de vantagem para seu principal concorrente. O último encontro do ano distribuirá 86 pontos ao todo e ao final da bateria de reposição da corrida 2 do evento preliminar da Fórmula 1, os pilotos irão descartar os dois piores resultados obtidos até o momento.

O argentino Gino Trappa e a mineira Cecília Rabelo chegam na Super Final com objetivos distintos. O atual recordista da categoria nos 4.309m do Autódromo de Interlagos ainda sonha com o top 3 do campeonato. 59 pontos separam o piloto do carro #48 do terceiro lugar.

Já Cecília briga para subir ao pódio pela primeira vez no ano, e de quebra, encerrar a temporada no top10 do campeonato.

Outra novidade da equipe chefiada por Eduardo Bassani para a etapa é a chegada dos pilotos Murilo Rocha e Alexander Jacoby. Murilo Rocha tem apenas 15 anos e traz no currículo o vice-campeonato brasileiro de Rotax além dos títulos na Copa KGV e kart Rotax.

Alexander Jacoby traz na bagagem a experiência de algumas provas na Fórmula 4 Espanhola e busca seguir a transição do kart para os monopostos. O norte americano de apenas 15 anos tem cidadania brasileira e correrá com a bandeira do Brasil em Interlagos.

"Vamos para a última etapa confiante com nossas performances recentes, o Matheus tem uma pequena vantagem na classificação, mas a disputa pelo título está aberta", disse Eduardo Bassani. "Na última vez que corremos aqui, na preliminar da F1, vencemos com o Matheus e conseguimos mais dois pódios, então temos um bom setup para Interlagos. Agora é ter calma para somar o máximo de pontos para tentar vencer o campeonato".

"O Gino Trappa é outro piloto do time que está performando muito bem nas últimas etapas e tem evoluído muito, então acho que é um dos candidatos a vencer. Estou feliz com a evolução da Cecília ao longo da temporada, na última etapa ela ficou muito próxima dos primeiros tempos, tenho certeza de que ela vai ter um ótimo final de temporada e torço muito para que ela feche o ano no pódio".

"Nesta etapa temos a estreia de jovens pilotos, estou muito feliz em ajudar na transição do kart para o carro, vamos tentar ensinar e evoluir esses garotos que tem muito talento e tenho certeza que terão bons resultados na pista".

A decisão da temporada de 2024 prevê um formato diferente do já tradicional na F4 Brasil. Com treinos extras na quarta-feira. Na quinta, nova ronda de treinos e a reposição da corrida 2 da preliminar da F1. Já na sexta-feira, mais dois treinos, a classificação e a corrida 1 da última etapa. A temporada se encerra no sábado com as corridas 2 e 3. A F4 Brasil tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

