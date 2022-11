F4 Brasil: Confira matemática do título que pode sair em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A quinta e penúltima etapa da temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil pode marcar a coroação do primeiro campeão no país da categoria-escola criada pela FIA. Pedro Clerot (Full Time Sports) lidera o campeonato e tem a possibilidade de conquistar o título neste fim de semana (5 e 6 de novembro) cheio de velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que contemplará também a decisão do campeonato da Copa Truck e a penúltima etapa da temporada da GT Sprint Race.

Atualmente, Clerot ostenta 75 pontos de vantagem para o segundo colocado na tabela, Lucas Staico (TMG Racing).

As contas para o título

O regulamento desportivo da F4 Brasil coloca 70 pontos em jogo a cada etapa disputada – e cada uma delas conta com três corridas. São 25 pela vitória na Corrida 1, 18 na Corrida 2, outros 25 na terceira prova da rodada, além de um ponto para a volta mais rápida em cada uma das provas e outros dois pela volta mais rápida da classificação. Como restam duas etapas (Goiânia e Interlagos, que será realizada entre 10 e 11 de dezembro), os pilotos da F4 disputarão até o final do ano seis corridas e um total máximo de 140 pontos para quem hipoteticamente pudesse ser o melhor em tudo até o encerramento da temporada.

Outro detalhe importante é que o regulamento prevê o descarte das duas piores pontuações conquistadas em corrida. O descarte será feito ao fim da penúltima etapa, ou seja, depois da terceira corrida da etapa de Goiânia, a ser disputada no domingo.

Caso os descartes fossem aplicados hoje, Clerot teria 214 pontos, 66 de frente para Lucas Staico. Para ser campeão neste fim de semana, o brasiliense de 15 anos precisa completar a etapa de Goiânia com 70 tentos de vantagem para o segundo colocado.

Por terem zerado em algumas corridas, os rivais de Clerot na briga pelo título já descartaram seus piores resultados. Então, neste momento outros cinco pilotos têm chances matemáticas de serem campeões: Lucas Staico (148 pontos), Vinícius Tessaro (105), Nicolas Giaffone (83), Fernando Barrichello e Ricardo Gracia (empatados com 82). Sexto colocado, Nicholas Monteiro soma atualmente 72 tentos e, mesmo que somasse todos os pontos possíveis nas duas etapas, chegaria ao máximo de 212 pontos.

Pontuação do campeonato após quatro etapas:

1º - Pedro Clerot, 223 pontos (214 com descartes)

2º - Lucas Staico, 148

3º - Vinícius Tessaro, 105

4º - Nicolas Giaffone, 83

5º - Fernando Barrichello, 82

6º - Ricardo Gracia, 82

7º - Nicholas Monteiro, 72

8º - Luan Lopes, 66

9º - Felipe Barrichello Bartz, 50

10º - Richard Annunziata, 35

11º - Nelson Neto, 32

12º - Álvaro Cho, 24

13º - Victor Backes, 19

14º - João Tesser, 16

15º - Lucca Zucchini, 15

16ª – Aurélia Nobels, 7

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: