A Fórmula 4 Brasil realizou nesta sexta-feira (04) o treino classificatório que definiu os grids das corridas 1 e 3. Pelo regulamento da competição, a volta mais rápida de cada piloto serve para definir a ordem de partida da corrida 3, enquanto o segundo giro mais veloz de cada um deles, ajuda a formar o grid da prova inaugural. A corrida 2 da rodada tripla será baseada no grid invertido dos oito primeiros colocados da primeira bateria.

O nome da sessão de 20 minutos foi Felipe Barrichello Bartz, da Cavaleiro Sports, ao conquistar a pole das corridas 1 e 3. A melhor marca do jovem piloto foi de 1min25s362 e a segunda foi de 1min27s473.

Mas tudo indica que Pipe Bartz não terá vida fácil, já que em ambas corridas ele terá o líder do campeonato, Pedro Clerot no seu encalço. Na corrida 1, Felipe Bartz dividirá a primeira fila com o piloto da casa - Vinícius Tessaro; enquanto na corrida 3 terá ao seu lado Pedro Clerot.

“Estou muito feliz, é um resultado que estava querendo e buscando há muito tempo. A equipe e eu queríamos muito isso, estarmos competitivos e brigando por posições desde o começo da temporada”, lembrou Pipe, que corre pela equipe Cavaleiro Sports.

“Hoje deu tudo certo, me encaixei com o carro e o time veio trabalhando muito bem. Agora é focar nas corridas e dar o máximo nas disputas”, completou o piloto, que já foi ao pódio em duas provas na temporada.

Em Goiânia, palco da penúltima etapa da temporada, as provas deste sábado (5) terão suas largadas às 8h20 e 13h50. E, no domingo (6), a terceira prova será às 8h20. As corridas poderão ser acompanhadas ao vivo no YouTube da F4 Brasil e no canal Bandsports.

Os 10 primeiros no Grid da Corrida 1 (segunda melhor volta no classificatório):

1º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports) - 1min25s473

2º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) - 1min25s593

3º - Pedro Clerot (Full Time Sports) - 1min25s648

4º - Ricardo Gracia (Full Time Sports) - 1min25s676

5º - Lucas Staico (TMG Racing) - 1min25s731

6º - Nicholas Monteiro (TMG Racing) - 1min25s734

7º - Álvaro Cho (KTF Sports) - 1min25s740

8º - Fernando Barrichello (Full Time Sports) - 1min25s890

9º - Nelson Neto (Full Time Sports) - 1min25s913

10º - Lucca Zucchini (TMG Racing) - 1min25s940

Grid Corrida 3 - os 10 primeiros no Grid (melhor volta do classificatório):

1º - Felipe Barrichello Bartz (Cavaleiro Sports) - 1min25s362

2º - Pedro Clerot (Full Time Sports) - 1min25s452

3º - Vinícius Tessaro (Cavaleiro Sports) - 1min25s576

4º - Ricardo Gracia (Full Time Sports) - 1min25s614

5º - Nicholas Monteiro (TMG Racing) - 1min25s653

6º - Lucas Staico (TMG Racing) - 1min25s684

7º - Álvaro Cho (KTF Sports) - 1min25s708

8º - Nelson Neto (Full Time Sports) - 1min25s725

9º - Nicolas Giaffone (Cavaleiro Sports) – 1min25s734

10º - Fernando Barrichello (Full Time Sports) - 1min25s779

Confira a programação para a etapa de Goiânia:

Sábado, 05 de novembro

08h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h50 – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 06 de novembro

08h20 – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Top-10 na classificação do campeonato, após quatro etapas (12 provas):

1º - Pedro Clerot, 223 pontos

2º - Lucas Staico, 148

3º - Vinícius Tessaro, 105

4º - Nicolas Giaffone, 83

5º - Fernando Barrichello, 82

6º - Ricardo Gracia, 82

7º - Nicholas Monteiro, 72

8º - Luan Lopes, 66

9º - Felipe Barrichello Bartz, 50

10º - Richard Annunziata, 35

Próximas etapas da Fórmula 4 Brasil:

Etapa 5 – 06/11 – Goiânia (Goiânia, GO)

Etapa 6 – 11/12 – Interlagos – Super Final BRB

