A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA entra em sua reta final com uma programação especial de quatro provas para o complemento da temporada 2024, a terceira da sua história, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

A primeira delas acontece nesta quinta-feira (12/12) e marca o desfecho da sexta etapa, que ficou pendente após o adiamento da Corrida 2 devido a condições climáticas adversas. A disputa pode coroar o campeão rookie deste ano.

A liderança do campeonato de novatos é de Ethan Nobels (Cavaleiro Sports), com 363 pontos, contra 276 de Gino Trappa, da Oakberry Bassani F4. Embora a vantagem de 87 tentos pareça garantir a vitória de Nobels, a definição oficial só ocorrerá após a realização da última prova, que contará com o descarte das piores pontuações de cada piloto, o que pode ainda dar alguma chance ao argentino.

Se Gino superar seu adversário nesta quinta-feira, a decisão ficará para sexta-feira ou sábado, quando a Fórmula 4 Brasil realizará as três corridas da oitava e decisiva etapa, no “templo do automobilismo brasileiro”. Nobels também segue na briga pelo campeonato geral, ao lado de Matheus Comparatto e Alvaro Cho, formando o trio que disputa o título..

Disputa acirrada

Mas não é só no topo da tabela que ainda existe indefinição. O vice-campeonato rookie também promete ter uma reta final agitada. Trappa está sendo acompanhado de perto por Ciro Sobral (TMG Racing), que soma 260 tentos. Rogério Grotta, da Cavaleiro Sports, é o quarto colocado, com 249, e ainda está na disputa.

Terminar entre os melhores novatos é sempre bom negócio na Fórmula 4 Brasil. No ano passado, o melhor rookie foi justamente Comparatto, que se destacou em 2024 como um forte candidato ao título desde o início do ano.

Programação

Os pilotos da Fórmula 4 vão acelerar em Interlagos já na quarta-feira, dia em que a organização do campeonato proporciona aos pilotos três treinos extras. As atividades oficiais terão início na quinta-feira no traçado de 4.309 metros. Serão realizados mais dois treinos extras, pela manhã.

A corrida que representará a conclusão da sexta etapa acontece no período da tarde e já tem o grid definido, com a inversão dos oito primeiros colocados da Corrida 1 daquela etapa. Desta forma, Lucca Zucchini (Cavaleiro Sports) vai largar na frente, com Rafa Ferreira (TMG) ao seu lado na primeira fila.

Impulsionados pelo motor Abarth, movidos a Gasolina Petrobras Podium, os talentos da Fórmula 4 Brasil vão precisar ‘madrugar’ na sexta-feira. Isso porque o primeiro treino livre válido para a última etapa do ano começa às 7h55. Será o prelúdio de um dia muito movimentado e que traz na agenda a classificação que define a ordem de largada das corridas 1 e 3, às 13h15. Mais tarde, às 17h15, será disputada a primeira prova da Super Final.

O sábado vai ser histórico porque promoverá a coroação do novo campeão da Fórmula 4 Brasileira. A corrida 2, a mais curta do fim de semana, com 20 minutos mais uma volta, terá largada às 8h45. E a última prova da temporada 2024 na categoria acontece às 14h10. A temporada 2024 do Fórmula 4 Brasil tem transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Classificação do campeonato rookie (top 5):

1º - Ethan Nobels, 363

2º - Gino Trappa, 276

3º - Ciro Sobral, 260

4º - Rogério Grotta, 249

5º - João Pedro Souza, 173

