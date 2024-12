A F4 Brasil acelera neste fim de semana, integrando a programação da Super Final da Stock Car Pro Series em Interlagos para definir o grande campeão da temporada 2024, em uma etapa especial.

As atividades da F4 em SP começam ainda na quinta-feira, com a categoria realizando a corrida adiada da preliminar da F1 em novembro. E essa prova é fundamental, já que os descartes serão computados após o final da quinta.

No momento, cinco pilotos chegam a São Paulo vivos na briga pelo título. Matheus Comparatto lidera com 266 pontos, contra 255 de Álvaro Cho. Ethan Nobels é o terceiro com 210, podendo conquistar o título de rookie do ano já na quinta. Rafaela Ferreira é a quarta com 188 e Gino Trappa fecha a lista, com 149.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa e in loco da etapa, com a transmissão das corridas ao longo do fim de semana.

Confira os horários da F4 Brasil em Interlagos:

Fórmula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Extra (20 minutos + 1 volta) Quinta-feira 16h00 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Treino Livre 1 Sexta-feira 07h55 - Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 - Classificação Sexta-feira 13h15 - Corrida 1 (30 minutos + 1 volta) Sexta-feira 17h15 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (20 minutos + 1 volta) Sábado 08h45 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil Corrida 3 (30 minutos + 1 volta) Sábado 14h10 Motorsport.com / Motorsport.tv Brasil

BORTOLETO ESTREIA NA SAUBER, o RISCO de Hamilton, FRAQUEZA de Norris, Russell EM XEQUE! Com R.MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!