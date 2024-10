A Cavaleiro Sports vai estar presente no fim de semana mais importante do ano do automobilismo no Brasil: o GP de São Paulo de Fórmula 1. O time liderado por Beto Cavaleiro vai acelerar numa das preliminares, a antepenúltima etapa do campeonato 2024 da Fórmula 4 Brasil, quando o quarteto de pilotos formado pelos jovens Ethan Nobels, Rogério Grotta, Lucca Zucchini e João Pedro Souza vai em busca da vitória no tradicionalíssimo autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

A versão brasileira da Fórmula 4 passou a fazer parte da programação do GP de São Paulo em 2023, com a Cavaleiro em destaque: a equipe esteve no pódio em todas as três baterias do fim de semana, com três segundos e um terceiro lugar, além da pole position da etapa marcada por uma tempestade que se abateu sobre a capital paulista. Em 2024, o melhor representante do time na tabela de classificação é Nobels, líder entre os novatos e terceiro colocado na classificação geral, a apenas 30 pontos da liderança.

As duas primeiras baterias da Fórmula 4 no fim de semana ocorrem neste sábado (4), dia da corrida sprint da Fórmula 1, com largadas às 9h15 e às 16h55, respectivamente. A prova derradeira ocorre horas antes do início do Grande Prêmio de São Paulo, às 11h. A transmissão ao vivo acontece pela internet no canal de YouTube da categoria e via TV no canal por assinatura Bandsports.

Veja o que disseram os pilotos Cavaleiro Sports sobre o fim de semana:

Rogério Grotta: “Estou feliz em realizar parte do sonho. Desde que comecei a pilotar, surgiram algumas oportunidades de ir assistir a Fórmula 1 em algumas corridas, mas me propus a pisar num evento de Fórmula 1 pela primeira vez somente quando fosse para pilotar e, bem, chegou o dia de realizar parcialmente esse sonho, de pilotar na Fórmula 1 pela Fórmula 4. Por mais grandiosa que seja uma etapa junto com a maior categoria do automobilismo mundial e a categoria mais global que existe dentre todos os esportes, estou tranquilo, pois nem o carro e nem a pista são uma novidade. É fazer bem feito e colher os frutos disso. A meta é pisar no pódio da Fórmula 1 pela primeira de muitas vezes”.

Lucca Zucchini: “Eu estou bem animado. Vou buscar fazer uma boa corrida, buscar vitória em uma das corridas principais e encarar com uma mentalidade positiva. Atacar, aproveitar que é um momento de grande exibição, né? Aparecemos bastante por estarmos num evento junto com a Fórmula 1, o que, óbvio, é uma grande oportunidade para todos nós. Então é ir com a faca na caveira e partir para cima!”.

João Pedro Souza: “É um sonho para todos nós estar no mesmo fim de semana da Fórmula 1, a categoria que todos os garotos aqui assistem desde criança e sonham estar um dia. É um ano de muito aprendizado, mas o time fez um belo trabalho aqui no ano passado e espero aproveitar cada instante e, sobretudo, fazer uma boa apresentação para marcar esse momento tão especial para todos nós”.

