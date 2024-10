A equipe TMG Racing tem o prazer de anunciar a entrada do jovem piloto Celo Hahn, de 15 anos, para integrar a equipe nas etapas finais da temporada da Fórmula 4 Brasil. Recém-saído do kart, Celo traz consigo a experiência na categoria Sprinter, na qual já se destacou este ano.

Celo, que competirá com o carro de número 00, já realizou alguns treinos de F4 com a TMG Racing e, agora, colocará em prática o que aprendeu nas pistas, com a ambição de acumular experiência e progredir na categoria.

"Penso que, neste fim de temporada da Fórmula 4, o objetivo é me acostumar mais com o carro e com a categoria para, talvez, na próxima temporada, já conseguir melhores resultados ou chegar com uma melhor adaptação. Espero ganhar muita experiência e me divertir bastante nestas etapas, ainda mais com o primeiro desafio oficial sendo junto com a Fórmula 1.", diz Celo – como é conhecido nas pistas.

"Estou muito ansioso e feliz por isso e espero ter um bom desenvolvimento na categoria. Só tenho a agradecer à minha família e à equipe TMG Racing por esta oportunidade!", completou.

De uma família tradicional do automobilismo, Celo é filho de Marcelo Hahn, piloto campeão da GT Open e do Sul Americano de GT. Seu irmão mais velho, Christian Hahn também compartilha do mesmo DNA de velocidade. Campeão da Porsche Endurance Series, ele já passou pela Stock Car e atualmente acelera na categoria Sprint da Porsche Carrera Cup Brasil. Disputa que também irá acontecer neste final de semana em Interlagos.

A Blau Farmacêutica, tradicional apoiadora da modalidade e que também está presente na Stock Car, Porsche Carrera Cup Brasil, GT Open e Fórmula Delta. Desta forma, Celo entra para o hall de pilotos da Blau Motorsport, que além de Christian e Marcelo também tem Allam Khodair, Felipe Fraga e Pietro Mesquita.

“Estou muito contente com a participação do Celinho”, disse Filippe Forti, chefe de equipe da TMG Racing, na Fórmula 4 Brasil. “Já tive bastante parceria com a família Hahn, e agora com o Celinho é uma tradição Hahn para somar o time.

Forti conclui: “É muito importante ele fazer essas três últimas etapas do campeonato, já que a ideia é ele fazer a temporada de 2025 completa. Para desta forma, somar bastante experiência e se preparar para o ano que vem”.

A entrada de Celo Hahn reflete o compromisso da TMG Racing em apostar em novos talentos e desenvolver a próxima geração de pilotos. Sua estreia na categoria será na próxima semana junto com o GP de São Paulo em Interlagos.

