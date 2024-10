Neste final de semana a equipe OAKBERRY Bassani disputa a preliminar do GP São Paulo da Fórmula 1, em Interlagos pela F4 Brasil. A equipe situada em Itu (SP) chega na liderança do campeonato de pilotos com Matheus Comparatto.

Após seis etapas disputadas o jovem de apenas 16 anos que representou o Brasil no FIA Motorsport Games soma 194 pontos, 16 a mais que o vice-líder. No campeonato por equipes a OAKBERRY Bassani aparece na segunda colocação.

Gino Trappa que representou a Argentina nas Olimpíadas do esporte a motor chega embalado pelo bom desempenho na última etapa da categoria, em Buenos Aires, quando disputou a vitória da corrida 3. Cecília Rabelo que mostrou ótimo desempenho na etapa disputada na capital da Argentina desembarca em Interlagos com o objetivo de repetir a boa apresentação da preliminar da Fórmula 1 em 2023, quando cravou a pole position.

O evento suporte da principal categoria do automobilismo mundial traz boas recordações para a equipe chefiada por Eduardo Bassani, no ano passado o experiente engenheiro preparou os dois carros que venceram as três provas na capital paulista. Matheus Ferreira venceu a primeira e a terceira corrida enquanto Alexandre Machado subiu no lugar mais alto do pódio da corrida 2.

“Vamos para o evento mais esperado do ano, a Fórmula 1 é um evento diferente, vamos ter apenas um treino, então temos que aproveitar e nos adaptar rapidamente as pistas. No ano passado tivemos 100% de vitórias, duas com o Matheus Ferreira e uma com Alexandre Machado, espero poder vencer neste evento, essa é nossa expectativa".

"Estamos na disputa do título e será importante aumentar a diferença do Comparatto para o vice-líder. Também quero aproveitar a boa fase da Cecília e do Gino para que eles disputem as primeiras colocações. A pista vai mudar muito ao longo do final de semana e temos que tentar prever um pouco do que vamos precisar de compromisso no carro. É um momento importante do campeonato, um final de semana que é para nossa equipe fazer o máximo e participar desse que é um dos maiores eventos do esporte a motor".

A programação da sexta etapa da Fórmula 4 Brasil prevê um treino livre e classificação na sexta-feira, no sábado serão disputadas duas provas e no domingo acontece a terceira corrida. As provas da Fórmula 4 Brasil serão transmitidas ao vivo pela Band e mídias digitais da categoria.

