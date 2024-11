A Fórmula 4 Brasil fechou o dia de atividades em Interlagos com a sessão classificatória da antepenúltima etapa da temporada 2024. Ethan Nobels foi o mais rápido e garantiu as duas poles do fim de semana.

Na temporada 2024 da F4 Brasil são realizadas três corridas por fim de semana. O grid da primeira corrida é definido com base na segunda melhor volta rápida de cada piloto. A segunda, inverte-se o top 8 da prova anterior. Já a terceira pega o melhor tempo de cada piloto no quali da sexta-feira.

A sessão foi marcada por duas bandeiras vermelhas. A primeira veio com a batida de Filippo Fiorentino na reta principal, e a segunda foi causada pelo estreante Celo Hahn.

Ethan Nobels foi o mais rápido com 01min34s902, garantindo a pole da corrida do domingo, seguido de Álvaro Cho a 0s122 e João Pedro Souza em terceiro, a 0s200. O líder do campeonato, Matheus Comparatto, foi o quarto, com Ciro Sobral fechando o top 5.

Olhando para as segundas melhores voltas, a pole da corrida 1 do sábado é de Nobels também, com 01min35s029. Souza sobe para segundo, com Cho em terceiro, Arthur Pavie em quarto e Comparatto fechando o top 5.

O grid da F4 Brasil volta à pista de Interlagos no sábado para as duas primeiras corridas do fim de semana, a primeira com largada às 09h20 e a segunda às 17h, ambas com transmissão do Bandsports.

Confira o grid de largada da corrida 1 da F4 Brasil em Interlagos:

1 - Ethan Nobels

2 - João Pedro Souza

3 - Álvaro Cho

4 - Arthur Pavie

5 - Matheus Comparatto

6 - Lucca Zucchini

7 - Rogério Grotta

8 - Ciro Sobral

9 - Gino Trappa

10 - Rafaela Ferreira

11 - Celo Hahn

12 - Cecília Rabelo

13 - Filippo Fiorentino

Confira o grid de largada da corrida 3 da F4 Brasil em Interlagos:

1 - Ethan Nobels

2 - Álvaro Cho

3 - João Pedro Souza

4 - Matheus Comparatto

5 - Ciro Sobral

6 - Arthur Pavie

7 - Gino Trappa

8 - Rafaela Ferreira

9 - Rogério Grotta

10 - Lucca Zucchini

11 - Celo Hahn

12 - Cecília Rabelo

13 - Filippo Fiorentino

