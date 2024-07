A Fórmula 4 Brasil deu início no sábado de atividades em Goiânia, com a primeira corrida do fim de semana e Alvaro Cho foi o vencedor da prova 1. O pódio foi completado por Matheus Comparatto e Rafa Ferreira.

A corrida

Assim que as luzes vermelhas se apagaram, Cecília teve um problema na largada e não conseguiu acompanhar os adversários na pista. Com menos de cinco minutos de prova, aconteceu um toque entre Favarete e Grota, com os dois abandonando.

O safety car entrou na pista e logo depois, a relargada em movimento aconteceu. Na volta 8, Pavie escapou na curva 2, rodou e caiu para o último lugar com Cho assumindo a liderança. Algumas voltas depois, Feldman parou no meio da pista com problemas no carro.

Posteriormente, ele conseguiu levar o carro até os boxes, trocou pneus e voltou para o pelotão. Na penúltima volta, a briga se concentrou na disputa pelo oitavo lugar - por conta da inversão de grid, quem conseguir a oitava marca, larga em primeiro na corrida 2.

No fim, a mineira tentou até o último instante, mas acabou errando a ultrapassagem e foi para a grama.

Resultado corrida 1

1 - Alvaro Cho

2 - Matheus Comparatto

3 - Rafaela Ferreira

4 - Lucca Zucchini

5 - Gino Trappa

6 - Ciro Sobral

7 - Ethan Nobels

8 - Pepe Souza

9 - Cecilia Rabelo

10 - Alceu Feldman

11 - Arthur Pavie

DNF - Guilherme Favarete

DNF - Rogerio Grotta

Veja como foi a corrida 1 da F4 Brasil em Goiânia

