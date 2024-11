F4 Brasil: Cho vence corrida 2 chuvosa na preliminar da F1

A Fórmula 4 Brasil encerrou sua participação na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 com a segunda corrida da etapa neste domingo, que teve vitória de Álvaro Cho à frente de Ethan Nobels e Matheus Comparatto.

Com a pista ainda bastante molhada, a prova foi iniciada sob safety car e, assim que a bandeira verde foi oficialmente dada, já tivemos a primeira confusão, com Ciro Sobral e Gino Trappa indo parar na caixa de brita, ficando encalhados e trazendo novamente o SC à pista.

A prova foi reiniciada com sete minutos ainda no relógio. Cho à frente de Nobels e Comparatto, mas os pilotos pareciam mais cautelosos com a condição adversa da pista.

No final, Álvaro Cho garantiu a vitória da última corrida do fim de semana, logo à frente de Ethan Nobels e Matheus Comparatto.

A Fórmula 4 Brasil volta a correr no fim de novembro, com a penúltima etapa da temporada 2024 no Autódromo de Goiânia. Além das três corridas tradicionais do fim de semana, a categoria já confirmou também que fará a corrida 2 que deveria ter sido feita em Interlagos, mas que acabou cancelada por causa da chuva.

Confira o resultado da corrida 2 da F4 Brasil:

1 - Álvaro Cho

2 - Ethan Nobels

3 - Matheus Comparatto

4 - Arthur Pavie

5 - Lucca Zucchini

6 - Filippo Fiorentino

7 - Rogério Grotta

8 - Rafaela Ferreira

9 - João Pedro Souza

ABANDONOS

Ciro Sobral

Gino Trappa

Cecília Rabelo

Celo Hahn

NORRIS é POLE no CAOS de INTERLAGOS e tem CHANCE de COLOCAR FOGO no CAMPEONATO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!