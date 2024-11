A Fórmula 4 Brasil abriu suas atividades de sábado na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 com uma movimentada primeira corrida do fim de semana, que terminou com a vitória do líder do campeonato, Matheus Comparatto.

A primeira volta da corrida ocorreu sem maiores problemas, só com alguns pilotos exagerando na trajetória das curvas e indo além dos limites da pista. Ethan Nobels mantinha a liderança, com Álvaro Cho em segundo e Arthur Pavie em terceiro, enquanto o líder do campeonato, Matheus Comparatto, era o quarto.

Na terceira volta, Nobels e Cho brigavam intensamente pela liderança. Mas, na saída o S, os dois acabaram se tocando, levando ao abandono de Ethan e problemas para o carro de Cho. Com isso, o SC foi acionado e a liderança caiu nas mãos de João Pedro Souza, com Rogério Grotta em segundo e Comparatto subindo para terceiro.

Aos poucos, Comparatto foi crescendo na prova, assumindo a liderança a cerca de 12 minutos do fim, mas tendo Souza em sua cola e Gino Trappa em terceiro.

No final, Matheus Comparatto conquistou uma importante vitória para suas ambições pelo título da F4 Brasil, com João Pedro Souza e Gino Trappa completando o pódio.

A Fórmula 4 Brasil volta à pista de Interlagos mais uma vez neste sábado de F1 em São Paulo para a segunda corrida do fim de semana, com largada marcada para 17h.

Confira o resultado da corrida 1 da F4 Brasil em Interlagos:

1 - Matheus Comparatto

2 - João Pedro Souza

3 - Gino Trappa

4- Rogério Grotta

5 - Filippo Fiorentino

6 - Álvaro Cho

7 - Rafaela Ferreira

8 - Lucas Zucchini

9 - Ciro Sobral

10 - Celo Hahn

11 - Cecília Rabelo

ABANDONOS:

Arthur Pavie

Ethan Nobels

