F4 Brasil: Comparatto leva a melhor sobre Cho e vence em Goiânia

De ponta a ponta. Foi desta maneira que Matheus Comparatto conquistou a vitória na corrida final da F4 Brasil em Goiânia, penúltima etapa do campeonato de 2024.

Alvaro Cho, segundo colocado, também largou nesta condição. Na primeira metade da corrida ele chegou a ficar abaixo de um segundo, mas perdeu rendimento na segunda metade. Mesmo após a vinda do safety car, o piloto da TMG não conseguiu manobrar sobre o rival. Arthur Pavie fechou o pódio em terceiro.

Na quarta colocação, Ethan Nobels foi o melhor novato.

Com os resultados, Comparatto segue líder com 266 pontos, 11 a mais que Cho.

A F4 Brasil volta para o grande fim de semana final em Interlagos, nos dias 14 e 15 de dezembro, quando também será realizada a corrida que ficou faltando do fim de semana do GP de São Paulo de F1. Na ocasião, as chuvas que atrapalharam a programação da maior categoria do automobilismo mundial, impediu a realização da etapa completa.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 118 Matheus Comparatto Oakberry Bassani F4 2 21 Alvaro Cho TMG Racing 2,041 3 88 Arthur Pavie TMG Racing 2,513 4 12 Ethan Nobels Cavaleiro Sports R 3,094 5 18 Rafaela Ferreira TMG Racing 6,491 6 37 Filippo Fiorentino TMG Racing 6,638 7 0 Marcelo Hahn TMG Racing R 6,728 8 48 Genaro Trappa Oakberry Bassani F4 R 6,760 9 1 Alceu Feldmann Neto Cavaleiro Sports R 7,371 10 98 Cecilia Rabelo Oakberry Bassani F4 8,282 11 9 Lucca Zucchini Cavaleiro Sports 9,919 12 7 Rogerio Grotta Cavaleiro Sports R 16,011 13 71 Ciro Sobral TMG Racing R 2 Laps

