Chefe celebra vitória de Comparatto e liderança da F4 brasileira

Matheus Comparatto vai em vantagem para a decisão da temporada 2024 da Fórmula 4 Brasil. O piloto do carro #118 da OAKBERRY Bassani F4 dominou o domingo em Goiânia e venceu com direito a Grand Chelem.

Partindo da pole num desafiador asfalto úmido no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, ele fez a lição de casa, largou bem, fez a volta mais rápida e venceu de ponta a ponta, chegando aos 266 pontos no campeonato, com 11 de vantagem para o segundo. O melhor estreante de 2023 ainda tem a prova de reposição da preliminar da Fórmula 1 antes dos descartes obrigatórios para a decisão de 2024.

Foi a quinta vitória de Comparatto na temporada e seu nono triunfo na categoria, o que o coloca como o maior vencedor da história da F4 Brasil. A decisão da F4 Brasil acontece em Interlagos entre 13 e 14 de dezembro e terá quatro corridas, as três baterias habituais e a reposição da prova 2 da preliminar da F1.

Chefe da equipe de Matheus, Eduardo Bassani celebrou: “Muito importante. Veio para coroar o trabalho do fim de semana. Duas vitórias entre os rookies com o Gino [Trappa], pódio duplo da corrida 1 e vitória dominante do Matheus".

"Foi um resultado importante para mostrar a evolução no campeonato e vamos batalhar por este título até o final", completou Bassani. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F4 Brasil 2024 e transmite as corridas na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

