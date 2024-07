Rafaela Ferreira retorna ao pódio da F4 Brasil em Goiânia

A piloto Rafaela Ferreira da equipe TMG Racing conquistou mais um pódio na F4 Brasil, com a terceira colocação na Corrida 1 da quarta etapa da temporada, depois de uma prova muito disputada, onde largou da quinta colocação.

"Estava todo mundo muito próximo, já esperava por uma corrida bem disputada mesmo. Eu larguei em quinto, mas eu queria mesmo era o pódio, então o nosso objetivo foi conquistado. Mas temos que continuar lutando para sempre conseguir resultados sólidos e que nos garantem bons pontos no campeonato", contou Rafaela.

Conseguindo pódio em todas as etapas até o momento, com muita constância, trabalho duro e dedicação, Rafaela Ferreira se destaca na temporada com mais de 5 pódios na categoria. Sendo a primeira mulher a vencer uma corrida na F4 Brasil e apenas a 5ª mulher a vencer em categoria semelhante.

"Estou muito feliz com meus resultados até o momento nessa temporada, resultado de muito trabalho duro e vamos continuar batalhando para continuar alcançando resultados constantemente, o foco sempre é crescer e melhorar".

No domingo (28) acontece a 3ª e última corrida às 10h00 da manhã, com duração de 30 minutos mais uma volta, como de costume. Corrida essa que encerra essa etapa no autódromo de Goiânia, Ayrton Senna e que terá transmissão da Motorsport.Tv Brasil.