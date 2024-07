Neste sábado a equipe Bassani Racing disputou as duas primeiras provas da quarta etapa da F4 Brasil em Goiânia, subindo ao pódio com Matheus Comparatto e Gino Trappa.

Matheus que lidera o campeonato foi o segundo colocado na corrida 1 enquanto Gino Trappa foi o quinto colocado geral e vencedor entre os Rookies na mesma prova. Após as duas provas deste sábado Matheus Comparatto lidera o campeonato com 155 pontos, 32 a mais que Álvaro Cho.

Na primeira corrida Matheus Comparatto largou da segunda posição, Cecília Rabelo partia em 11º, Alceu Feldmann em 12º e Trappa na décima terceira posição. Na largada Comparatto caiu para terceiro, Trappa avançou para o 11º lugar e ficou parada no grid, obrigado a entrada do safety car.

Na relargada Comparatto manteve o segundo posto enquanto o argentino Trappa era o nono colocado. Na oitava volta Comparatto assumiu o segundo lugar após um erro do líder da prova, o jovem de apenas 17 tentava pressionar o novo líder da prova e os pilotos estavam separados por menos de um segundo.

Neste momento Gino Trappa havia ganho seis posições e era o destaque da prova ocupando o sexto lugar geral e a liderança entre os rookies. Cecília Rabelo se recuperou do problema na largada e já ocupava o nono lugar.

Na 15ª volta Trappa a quinta colocação geral e pressionava seus concorrentes. Enquanto isso Matheus Comparatto seguia na segunda colocação, diminuindo a vantagem para o líder. Nos giros finais o líder do campeonato ainda tentou forçar o ritmo, mas recebeu a bandeira quadriculada na segunda colocação.

Gino Trappa que escalou sete posições foi o quinto e venceu entre os Rookies, Cecília Rabelo foi a nona colocada e Alceu Feldmann Neto o décimo.

Com grid invertido entre os oito mais bem colocados da primeira prova, Gino Trappa partiu para a segunda prova no quarto lugar, Matheus Comparatto vinha em sétimo, Alceu Feldmann Neto em nono e Cecília Rabelo vinha na décima posição.

Na largada Comparatto saltou bem e apareceu na quinta colocação, Trappa era o sexto, Cecília oitava e Feldmann décimo primeiro. Na sequência Trappa superou seu companheiro de equipe retomou o quinto lugar.

Após dez voltas Trappa assumiu o quarto lugar enquanto Comparatto vinha em quinto, Cecília Rabelo seguia na nona posição e Feldmann em décimo primeiro.

A corrida seguia sem grandes mudanças e após 15 voltas completadas Gino Trappa recebeu a bandeira quadriculada em quarto, sendo o terceiro colocado entre os rookies, Comparatto foi quinto, Rabelo nona e Feldmann décimo primeiro.

Veja como foi a corrida 2 da F4 Brasil em Goiânia

