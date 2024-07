Ethan Nobels faturou a segunda corrida da F4 Brasil em Goiânia, encerrando o sábado de atividades no Autódromo Internacional Ayrton Senna. O piloto da Cavaleiro Sports segurou a forte pressão de Alvaro Cho e cruzou a linha de chegada em P1.

Além de Cho, Ciro Sobral também completou o pódio da segunda prova.

A corrida

Logo na largada, Pavie ficou no grid sem conseguir dar partida no carro, levando um tempo para se juntar ao pelotão. Ainda na primeira volta, Pepe deu uma passeio na grama, voltou no meio da pista e, na sequência, rodou no traçado.

Pouco depois, não deu mesmo para Pepe seguir na prova e abandonou. Neste momento, Nobels liderava com certa folga. Contudo, a situação foi ficando mais complicada a medida que Cho começou a se aproximar, tirando cada vez mais décimos em relação a Ethan.

Na décima volta, Cho colou na traseira de Nobels e começou a pressionar o líder. Na primeira curva, Alvara fez a primeira tentativa, Ethan defendeu, deu uma 'sambada' com o carro, mas conseguiu segurar a posição.

Mesmo com a pressão, Nobels conseguiu segurar a pressão até o fim.

Resultado

1 - E. Nobels

2 - A. Cho

3 - C. Sobral

4 - G. Trappa

5 - M. Comparatto

6 - G. Favarete

7 - A. Pavie

8 - R. Ferreira

9 - C. Rabelo

10 - A. Feldmann

11 - R. Grotta

12 - L. Zucchini

DNF- J.P Souza

Veja como foi a corrida 2 da F4 Brasil em Goiânia

