A Bassani Racing agora se chama Starrett Bassani F4. A Starrett é uma das maiores fabricantes de serras, ferramentas e instrumentos de medição do mundo, e tem sua filial brasileira situada em Itu/SP, mesmo município da Bassani F4, atual campeã de pilotos da F4 Brasil. Este novo nome da equipe "Starrett Bassani F4" é resultado de uma parceria de gigantes.

Em 2024, a Starrett iniciou sua incursão no automobilismo como fornecedora técnica da Bassani Racing. O sucesso da parceria levou à expansão do projeto em 2025, com a empresa adquirindo os direitos de nome da equipe.

Sob o comando de Eduardo Bassani, a equipe acumula títulos importantes, incluindo dois campeonatos da Fórmula Renault Brasil e um da Fórmula 3 Sul-Americana. Em 2022, Bassani conquistou o título da temporada inaugural da F4 Brasil com o piloto Pedro Clerot, embora por outra organização.

Pedro Lins, Renzo Barbuy, Pedro Lima, Christian Helou e Murilo Rocha serão os pilotos que ostentarão a marca que está iniciando sua segunda temporada em parceria com a equipe.

Com a ampliação da parceria entre a Starrett e a Bassani Racing, a expectativa é que a equipe continue a desempenhar um papel de destaque na formação de novos talentos do automobilismo brasileiro, consolidando-se como uma referência na categoria.

A temporada 2025 da Fórmula 4 Brasil terá início no dia 4 de maio, em Interlagos.

