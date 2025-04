Jovens formados no Brasil aceleram em 24 categorias pelo mundo

A BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA desembarcou no país em 2022 com a missão de revelar talentos brasileiros entre os jovens pilotos que sonham em chegar à Fórmula 1. Naquele ano, o país completava uma década sem contar com uma categoria-escola que pudesse formar competidores promissores e oriundos do automobilismo nacional, um dos centros com mais tradição no mundo.

Atualmente, após apenas três temporadas desde a estreia, a F4 Brasil já celebra seus primeiros resultados. Apesar do pouco tempo de existência, entre os 36 pilotos que passaram por seu grid, a categoria formou 18 competidores que se lançaram ao exterior em busca da ascensão profissional no esporte. Esse grupo representou o Brasil em 24 campeonatos diferentes em todos os continentes, dando continuidade a uma história que fez do país uma das referências automobilísticas globais.

F4 é “plataforma de ensino”

"Quando lançamos a categoria, trouxemos para o Brasil o carro mais moderno da Fórmula 4 mundial, que é o mesmo que nossos pilotos utilizam em competições similares pelo mundo", diz Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, promotora da F4 e também do BRB Stock Car Pro Series, o principal campeonato da América Latina.

"Mais do que isso, oferecemos aos pilotos uma plataforma de ensino sobre aspectos de dentro e fora da pista que são fundamentais para qualquer piloto que almeja se tornar profissional. O resultado está aí. E estamos apenas começando essa jornada. Nossa meta é que nossos pupilos alcancem as principais categorias do mundo. Eles estão no caminho e, nos próximos anos, certamente veremos isso acontecer", completou o CEO da Vicar.

“Antes mesmo de presidir a CBA, ainda como membro da comissão de kart da FIA, vi o quão benéfica seria a Fórmula 4 no Brasil. Fiquei muito motivado em trabalhar, desde o lançamento da categoria pela FIA, para que pudéssemos oferecer esse avanço para nossos pilotos e pilotas”, lembra o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra.

“Ao assumir a CBA, todo o processo de homologação e regulamentação estava pronto. Faltava, porém, o parceiro comercial. Com a graça de Deus, o Lincoln Oliveira se tornou um parceiro importantíssimo, fazendo da Vicar essa gigante que ajuda fortemente a mover o nosso setor, e Banco BRB, tendo no comando o Paulo Henrique Costa, na condição de maior patrocinador e apoiador da história do nosso automobilismo”, detalha o dirigente da entidade máxima do automobilismo brasileiro.

Meninas se destacam

E um dos principais sucessos nessa história é a revelação de jovens pilotas. Categoria nascida em 2023 com o objetivo de desenvolver competidoras no automobilismo, a F1 Academy contará em 2025 com duas brasileiras que iniciaram na BRB Fórmula 4 Brasil. Uma delas é Aurélia Nobels, revelada na primeira temporada da categoria brasileira, que atualmente integra o Ferrari Driver Academy desde o ano passado.

Aurelia terá a companhia de Rafaela Ferreira, que venceu três provas da F4 Brasileira em 2024 e agora integra o programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull. Ambas, portanto, foram selecionadas para integrar academias de grandes equipes de Fórmula 1.

Primeiro campeão

Outro nome importante desta nova geração é justamente seu primeiro campeão. Hoje com 18 anos — depois de ter conquistado o título da categoria brasileira aos 15 pela equipe Full Time Bassani —, o brasiliense Pedro Clerot já teve a oportunidade de acelerar no Oriente Médio e na Europa. Clerot se prepara agora para disputar seu segundo ano na Fórmula Regional Europeia depois de ter finalizado em oitavo lugar, com dois pódios, no ano passado.

Depois do título no Brasil, Clerot desembarcou no destino mais frequente para quem sai da categoria nacional: a Fórmula 4 Espanhola. O campeonato ibérico já teve no seu grid nomes como Clerot, Fefo Barrichello e Ricardinho Gracia. Em 2025, o campeonato terá o argentino Gino Trappa e o brasileiro Alexander Jacoby, este agenciado pela A14 Management, de propriedade do bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Espalhados pelo mundo

O norte-americano de origem tailandesa Carl Bennett competiu na F4 Brasil em 2023 e disputou a temporada do ano passado do WEC (Mundial de Endurance) como um dos pilotos da marca italiana Isotta Fraschini no grid da categoria dos hipercarros.

Revelado pela F4 Brasil em 2022, Nic Giaffone seguiu seu caminho nas pistas nos Estados Unidos, onde logo no primeiro ano foi campeão da USF Juniors com seis vitórias, 11 pódios, cinco poles e oito voltas mais rápidas. No ano passado, disputou o campeonato da USF2000, no qual terminou na sétima colocação, com três pódios e uma pole.

Os Estados Unidos foram também os destinos de dois talentos forjados pela Fórmula 4 Brasil: Vinícius Tessaro buscou o grid da USF Juniors no começo da temporada passada, enquanto Nick Monteiro vai para seu terceiro ano correndo na USF Pro 2000. Em 2025, o piloto nascido na Flórida também disputou a Fórmula Regional da Oceania, baseada na Nova Zelândia, e fechou o campeonato com um pódio.

A BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA abre sua quarta temporada no dia quatro de maio, em Interlagos, juntamente com a BRB Stock Car Pro Series, Stock Light e a Turismo Nacional. Confira abaixo os jovens pilotos e campeonatos nos quais atuaram:

Pilotos formados pela F4 Brasil que estão correndo pelo mundo:

Fórmula 4 Espanhola: Pedro Clerot, Fernando Barrichello, Ricardo Gracia, Gino Trappa, Alexander Jacoby

Fórmula 4 Emirados Árabes Unidos: Pedro Clerot, Fernando Barrichello, Aurelia Nobels

Fórmula Regional Europeia – FRECA: Pedro Clerot, Alvaro Cho, Francisco Soldavini

Fórmula 4 Italiana: Aurelia Nobels, Matheus Ferreira, Ciro Sobral

Fórmula 1 Academy: Aurelia Nobels, Rafaela Ferreira

Stock Light – Brasil: Felipe Barrichello Bartz, Lucca Zucchini

NASCAR Brasil: Luan Lopes e Nick Monteiro

Porsche Cup Brasil: Cecília Rabelo e Matheus Comparatto

BRB Stock Car Pro Series: Luan Lopes

WEC: Carl Bennett

Fórmula 4 Britânica: Aurelia Nobels

Fórmula 4 Saudita: Aurelia Nobels

Fórmula Regional do Oriente Médio: Pedro Clerot

Fórmula Regional da Oceania (FROCA): Nick Monteiro

Eurocup 3: Alceu Feldmann Neto

Euroformula Open: Fernando Barrichello

GB3 (Inglaterra): Lucas Staico

USF Juniors (Estados Unidos): Vinícius Tessaro

USF 2000 (Estados Unidos): Nic Giaffone

USF Pro 2000: Nick Monteiro

Copa Truck (Brasil): Nic Giaffone

Endurance Brasil: João Tesser

Le Mans Cup: Ricardo Gracia

GT4 Europeia: Alexandre Machado

BRB Fórmula 4 Brasil, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

3ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

4ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

5ª etapa: 9 de novembro, Interlagos (SP) preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

7ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações

