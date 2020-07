A prova em Jerez da MotoE não terminou como Eric Granado esperava. O brasileiro largou do quarto lugar e depois de estabilizar a moto que havia empinado na largada, o jovem brasileiro caiu para sétimo, iniciando imediatamente uma briga para recuperar posições.

Depois de várias trocas de posição com os concorrentes que estavam à frente, ele assumiu a segunda colocação atrás Dominique Aegerter. Faltando apenas duas voltas, o italiano Matteo Ferrari passou direto em uma curva e atingiu sua traseira na moto do brasileiro.

“Eu estava me sentindo muito bem na moto. Infelizmente, mais uma vez, a moto empinou na largada. Tentei mudar um pouco a estratégia, mas não deu muito certo. Mesmo perdendo as posições, eu tentei ser limpo em minha pilotagem”, frisou Granado.

“Me falaram que ele (Ferrari) veio de longe e me acertou de uma forma totalmente injustificável. Então, acho que ele foi antidesportivo. Estou bem, mas com dores pelo corpo. Fiquei sem ar na queda, pois bati as costas”, relatou Eric, que agora está em terceiro na tabela do campeonato, com 28 pontos.

O vencedor da prova foi o suíço Dominique Aegerter, que agora lidera a classificação com 41 pontos.

Confira a classificação da corrida deste domingo:

1º - Dominique Aegerter (SUI/Intact GP) - 10min54s366

2º - Jordi Torres (ESP/Pons) - a 2s688

3º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - a 3s759

4º - Alex de Angelis (SMN/Pramac) - a 4s484

5º - Niccolò Canepa (ITA/LCR) - a 4s537

6º - Lukas Tulovic (ALE/Tech3) - a 5s980

7º - Mike di Meglio (FRA/Marc VDS) - a 6s133

8º - Josh Hook (AUS/Pramac) - a 6s513

9º - Xavier Simeon (BEL/LCR) - a 8s695

10º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - a 10s583

11ª - María Herrera (ESP/Aspar) - a 13s594

12º - Jakub Kornfeil (TCH/WithU) - a 13s641

13º - Eric Granado (BRA/Avintia) - a 1min37s947

Classificação do campeonato após duas etapas:

1º - Dominique Aegerter - 41 pontos

2º - Jordi Torres - 30 pontos

3º - Eric Granado – 28

4º - Mattia Casadei - 27

5º - Lukas Tulovic - 23

6º - Matteo Ferrari - 20

7º - Mike di Meglio - 15

8º - Josh Hook - 15

9º - Xavier Simeon - 15

10º - Niccolò Canepa - 14

11º - Alex de Angelis - 13

12º - Alejandro Medina - 9

13º - Xavi Cardelus - 8

14ª - María Herrera - 6

15º - Niki Tuuli - 5

16º - Jakub Kornfeil - 4

17º - Tommaso Marcon - 4

18º - Alessandro Zaccone – 0

