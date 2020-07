O brasileiro Eric Granado terminou a primeira semana da temporada 2020 da MotoE do mesmo jeito que começou: na frente. Na madrugada deste domingo, no horário de brasília, foi realizada a etapa de Jerez da categoria de motos elétricas e o brasileiro dominou mais uma vez, garantindo a primeira conquista do ano e a terceira consecutiva.

Granado se impôs do início ao fim em Jerez, se afastando dos rivais sem nunca ser ameaçado. O campeão de 2019, Matteo Ferrari, conseguiu se recuperar, após largar em quarto, terminando no segundo posto mais alto, com o pódio sendo completado pelo novato Dominique Aegerter.

No início, Granado teve a melhor largada, enquanto Ferrari não conseguiu a mesma eficácia, tendo que recuperar terreno. O atual campeão, no entanto, mostrou um grande ritmo e se aproximou rapidamente de Lucas Tulovic, passando o alemão da Tech3.

Tulovic terminou em quarto, à frente de Mattia Casadei, enquanto Jordi Torres fechou o dia na sexta colocação. Fechando o Top 10, Alejandro Medina, Xavier Simeon, Josh Hook e Mike Di Meglio.

Granado agora se prepara para a segunda corrida da temporada, já no próximo final de semana, ainda em Jerez. Matteo Ferrari, em segundo, cinco pontos atrás, vai com tudo para tirar a diferença na defesa de seu mundial.

