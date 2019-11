Erick Granado venceu uma emocionante segunda prova em Valência e fechou o fim de semana com 100% de aproveitamento e ainda garantiu terceiro lugar no mundial. O brasileiro teve exibição de gala na última volta e superou Bradley Smith para cruzar em primeiro. Com o quarto lugar na corrida, Matteo Ferrari conquistou o título da MotoE 2019.

Na largada, Granado perdeu a liderança para Smith, ficando em segundo entre os pretendentes ao título mundial. Ferrari pressionou o brasileiro e chegou a colocar lado a lado, mas Granado fechou a porta e manteve a posição.

Smith abriu uma boa vantagem na ponta, enquanto Granado passou a controlar a diferença para Ferrari. Enquanto isso, Joshua Hook e Xavier Simeon se encontraram e caíram na curva quatro.

Granado passou então a abrir de Ferrar e descontar para o britânico. Alex de Andelis atacou e roubou a terceira posição de Ferrari, que retomou a posição logo em seguida após uma bobeada do rival. Na abertura da volta seguinte, de Angelis conseguiu a ultrapassagem e assumiu o terceiro posto.

Faltando quatro voltas para o fim, Hector Garzo passou Ferrari e de Angelis. Enquanto isso, Granado encostou em Smith e passou a apertar o líder da prova. O brasileiro tentou o bote na passagem seguinte, mas não conseguiu a ultrapassagem.

Abrindo a última volta, Granado manteve a pressão nos dois primeiros setores, e na partiu para o ataque na parte final da pista. Ele colocou por dentro do britânico e passou no miolo. O rival conseguiu se recuperar e Granado passou novamente.

Na última curva, o brasileiro espalhou e deixou Smith passar à frente, apenas para tangenciar melhor e reassumir a ponta e cruzar a bandeirada na primeira posição, fechando o ano com duas vitórias seguidas em Valência.

Depois da prova, Garzo foi desclassificado por conta da calibragem de seus pneus, que estavam abaixo do mínimo exigido pela direção de prova. Com isso, de Angelis subiu ao pódio em terceiro.