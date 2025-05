MotoE: Casadei vence em Le Mans; Gutierrez é atropelado após queda

Os pilotos da MotoE retornaram ao traçado de Le Mans poucas horas depois da Corrida 1, dessa vez, para a Corrida 2, com Gutierrez na pole mais uma vez.

Oscar Gutierrez fez mais uma ótima largada, conseguindo se manter na ponta, mas na volta seguinte acabou caindo no meio da pista e também foi atropelado, de maneira muito parecida com o que aconteceu com Eric Granado mais cedo.

Alessandro Zaccone acabou sendo o responsável por bater no líder da prova e também abandonou a etapa. Apesar do susto, a direção de prova seguiu com a corrida, uma vez que ambos os pilotos estavam conscientes e foram levados para o centro médico.

Matteo Ferrari, que também caiu na Corrida 1, repetiu o feito na Corrida 2 e não conseguiu retornar para o traçado.

Mattia Casadei assumiu a liderança da corrida, enquanto Rafaelle Fusco foi punido com uma volta longa. O italiano venceu a corrida e assumiu a liderança do campeonato.

