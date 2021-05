MotoE: Granado lidera sexta-feira de treinos na França

Eric Granado iniciou com o melhor tempo o final de semana em Le Mans, onde é realizado o GP da França, segunda etapa da MotoE. O único brasileiro presente foi o mais rápido da segunda atividade realizada nesta sexta-feira (14), ao cravar 1min43s909 na melhor das suas voltas na variante conhecida como Circuito Bugatti.

O piloto da equipe One Energy foi o único a quebrar a barreira de 1min44s nos ensaios realizados ao longo do dia.

“Estou bem contente com o resultado de hoje, porque no ano passado não fomos tão rápidos nessa pista”, disse Granado. “E hoje no primeiro treino consegui já virar melhor do que havia feito em 2020. E no treino da tarde também fiz a melhor volta do dia”, destacou.

“Ainda há pontos que preciso melhorar na pilotagem e na moto. Mas a equipe está contente com o nosso desempenho. Mas o importante mesmo é o que vai acontecer no domingo. Então vamos trabalhar para garantir esse nível de desempenho e tentar um bom resultado na corrida”, concluiu.

Líder do campeonato, o italiano Alessandro Zaccone registrou o quarto melhor tempo do dia. O espanhol Jordi Torres, atual campeão, ficou em segundo. Os canais Fox Sports transmitem o classificatório para o grid neste sábado, a partir das 11h50. A prova será exibida às 5h do domingo, sempre no horário de Brasília.

Eis os tempos desta sexta-feira em Le Mans:

1º - Eric Granado (BRA/One Energy) - 1min43s909

2º - Jordi Torres (ESP/Pons) - 1min44s045

3º - Lucas Tulovic (ALE/Tech3) - 1min44s069

4º - Alessandro Zaccone (ITA/Pramac) - 1min44s088

5º - Dominique Aegerter (SUI/Intact GP) - 1min44s202

6º - Fermín Aldeguer (ESP/Aspar) - 1min44s686

7º - Miquel Pons (ESP/LCR) - 1min44s886

8º - Hikari Okubo (JAP/Ajo) - 1min44s935

9º - Mattia Casadei (ITA/SIC58) - 1min44998

10º - Yonny Hernández (COL/Pramac) - 1min45s020

11º - Andrea Mantovani (ITA/Gresini) - 1min45s254

12º - Coretin Perolari (FRA/Tech3) - 1min45s374

13º - Matteo Ferrari (ITA/Gresini) - 1min45s498

14º - María Herrera (ESP/Aspar) - 1min45s542

15º - Xavi Cardelus (AND/Avintia) - 1min45s836

16º - Kevin Zannoni (ITA/LCR) - 1min46s140

17º - Jasper Iwema (HOL/Pons) - 1min46s474

18º - Andre Pires (POR/Avintia) - 1min47s861