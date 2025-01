A história do Autosport Awards ao longo dos anos

A Autosport completa 75 anos em 2025 e um novo visual do Autosport Awards dará início às comemorações.

O prêmio foi transferido de seu tradicional local em dezembro, no Grosvenor House Hotel, para o Roundhouse, em janeiro. Mas parte da história, incluindo uma seleção dos principais prêmios, permanece - e as estrelas frequentemente comparecem ao evento para receber seus prêmios diante de personalidades do automobilismo.

O evento inaugural foi em 1988, mas os prêmios em si datam de 1982. Na revista de 2 de dezembro daquele ano, a Autosport convidou seus leitores a votar em oito categorias. Quatro delas - Piloto de Corrida Internacional, Piloto de Corrida Nacional, Piloto de Competição Britânico e Piloto de Rally Internacional - permanecem, enquanto os prêmios de Carro de Corrida e Carro de Rally foram combinados para o nosso atual Prêmio de Carro de Competição Internacional.

O campeão mundial de Fórmula 1 daquele ano, Keke Rosberg, foi o primeiro vencedor do prestigioso prêmio Piloto de Corrida Internacional e foi seguido por outros vencedores do título, Nelson Piquet, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Damon Hill, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Jenson Button, Sebastian Vettel, Nico Rosberg e Max Verstappen. Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, detém o recorde, vencendo a votação dos fãs oito vezes.

Hamilton também tem o maior número de vitórias de Piloto de Competições Britânico, com oito, enquanto o atual astro da McLaren, Lando Norris, tem quatro. Ambos são candidatos ao prêmio de 2024.

Michele Mouton foi a primeira piloto de rali do ano, prêmio que os pilotos britânicos Colin McRae (três vezes) e Richard Burns (duas vezes) ganharam nos anos seguintes. Apropriadamente, devido ao seu domínio do esporte, Sebastiens Loeb e Ogier compartilham o recorde de sete vitórias, embora Ogier seja candidato novamente desta vez e possa passar à frente.

O revolucionário Quattro da Audi venceu as duas primeiras edições do prêmio Carro de Rali do ano, enquanto o Porsche 956 levou os louros do prêmio Carro de Corrida em 1982. Ele foi seguido por máquinas lendárias como o McLaren MP4/4 de 1988, o Williams FW14B de 1992, o Ferrari F2004 de 2004, o Mercedes W11 de 2020 e o Red Bull RB19 de 2023. O último vencedor que não era da F1 foi o Bentley Speed 8, vencedor de Le Mans em 2003.

À medida que os prêmios cresceram e se tornaram um evento real, outras honrarias foram adicionadas. O maior deles foi, sem dúvida, o Prêmio McLaren Autosport, agora conhecido como Prêmio Silverstone Autosport BRDC Jovem Piloto do Ano, que até hoje tem como objetivo encontrar e ajudar os melhores talentos britânicos em ascensão nas corridas de monopostos.

David Coulthard foi escolhido como o primeiro vencedor e, depois disso, foi organizada uma disputa para os futuros finalistas. Os vencedores subsequentes incluíram o campeão mundial de F1 de 2009, Jenson Button, o vencedor do Campeonato Mundial de Endurance de 2014, Anthony Davidson, as atuais estrelas da F1, George Russell e Norris, além da lenda da Indy, Dario Franchitti.

O Prêmio Jovem Piloto é o ponto alto da noite da premiação da Autosport e os vencedores de 2024 serão anunciados no Roundhouse em 29 de janeiro.

Os finalistas do Jovem Piloto de 2024

O prêmio de Novato do Ano surgiu em 2000 - e foi vencido por Button - e outros prêmios foram adicionados, às vezes escolhidos por um painel de jurados especializados, incluindo o Prêmio de Pioneirismo e Inovação, Momento do Ano, Prêmio Autosport-Williams de Engenheiro do Futuro, Promotor de Automobilismo e Parceria de Branding. Os prêmios de realização técnica e vitalício também foram incluídos e usados para lembrar o editor fundador da Autosport, Gregor Grant, e o editor técnico de longa data, John Bolster.

Os prêmios também desempenharam seu papel na história do automobilismo. Hamilton se apresentou ao então chefe da McLaren, Ron Dennis, na premiação de 1995, quando era apenas um piloto de 10 anos de idade.

Os vencedores de 2024 serão anunciados pelo Autosport.com, portanto, não deixe de conferir se os seus favoritos levaram os troféus para casa no dia 29 de janeiro.