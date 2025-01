Marc Márquez admitiu que deve lutar pelo título de 2025 da MotoGP ao se juntar à equipe de fábrica da Ducati para fazer parceria com Francesco Bagnaia.

O espanhol está subindo para a equipe de referência da categoria rainha em 2025, depois de encerrar uma sequência de mil dias sem vitórias e vencer três corridas com a Gresini em uma Ducati de um ano anterior.

Isso o coloca em uma situação semelhante à que ele enfrentou em 2013, quando fez sua tão esperada estreia na MotoGP como um novato de 20 anos.

Embora o hexacampeão da categoria rainha seja muito mais cuidadoso ao estabelecer metas desta vez, ele reconheceu que há muita pressão sobre ele para corresponder às expectativas.

"Em 2013, não era realista, eu não tinha consciência de onde estava", disse ele durante o lançamento da motocicleta 2025 na segunda-feira (20).

"E agora, com quase 32 anos, você é realista sobre o que é a MotoGP, o que significa estar em uma equipe de fábrica e o que significa estar na equipe líder do momento".

"Você percebe isso muito mais, mas, obviamente, em 2013 tudo era impressionante, tudo era um presente. Agora eu ainda tenho frio na barriga, mas sou muito realista sobre o que significa vestir essas cores".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

Perguntado sobre o que significa estar em uma equipe de fábrica, ele respondeu: "Significa lutar por um título. No final, quando você e a principal fábrica do momento apostam em você, você tem essa pressão para tentar lutar por um título".

"Eu já disse que o objetivo principal é estar entre os três primeiros, mas por quê? Porque se você estiver entre os três primeiros, significa que lutou pelo título, mas, obviamente, estar nessa equipe vem com essa pressão que você precisa administrar e, logicamente, trazer o máximo de pontos possível para casa".

Márquez conseguiu superar Enea Bastianini e chegar ao terceiro lugar no campeonato de 2024 com a Gresini, apesar de estar em uma Ducati de 2023 e não ter uma fábrica ao seu redor.

Ele disse que terminar entre os três primeiros no campeonato tem que ser sua principal meta novamente este ano, embora seus olhos estejam voltados para o sétimo título da categoria rainha para somar aos seis que conquistou na Honda entre 2013 e 2019.

"Tentar estar entre os três primeiros no final do campeonato será o principal objetivo", disse ele. "É claro que tentaremos manter o foco no título, mas a meta principal é estar entre os três primeiros".

Perguntaram a Bagnaia se ele vê a si mesmo e a Márquez como os principais candidatos ao título de 2025, em resposta aos comentários de Márquez de que um resultado entre os três primeiros seria suficiente.

O bicampeão começou dizendo que "quando você está vestindo a camisa vermelha, o couro, ele sabe...", apenas para Márquez interromper e acrescentar: "...você precisa desafiar, se não outro [piloto] vai levar sua moto".

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!