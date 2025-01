Haas alterou significativamente o organograma da equipe de pista para a temporada 2025 daEsteban Ocon e Oliver Bearman. alterou significativamente o organograma da equipe de pista para a temporada 2025 da Fórmula 1 , com mudanças nos engenheiros de pilotos, estrategistas e no pessoal de operações esportivas, juntamente com a chegada de

O chefe da equipe, Ayao Komatsu, disse que as alterações representaram uma "grande mudança" para a Haas, durante uma coletiva de imprensa.

No topo da lista de mudanças na estrutura de pista da equipe americana estão os dois engenheiros de corrida que Komatsu promoveu de suas funções anteriores como engenheiros de desempenho na Haas.

Eles são Laura Mueller, que será a engenheira de corrida de Ocon, e Ronan O'Hare, que trabalhará com Bearman. Mueller trabalha na Haas desde que entrou para a equipe em seu primeiro cargo na F1 como engenheira de simulador, enquanto O'Hare trabalhou como engenheiro de desempenho na Williams e na equipe NIO de Fórmula E (agora Cupra Kiro), além de ter ocupado outros cargos de engenharia na Racing Bulls e na Mercedes.

A Haas também contratou sua primeira chefe de estratégia de corrida - Carine Cridelich, que se juntará à equipe em 1º de março, deixando seu cargo atual na equipe RB.

Francesco Nenci, ex-engenheiro da Toyota, Sauber e Marussia, juntou-se à Haas este mês como engenheiro-chefe de corrida, função que Komatsu desempenhava antes de substituir Guenther Steiner como diretor da equipe há um ano. Mark Lowe foi nomeado o primeiro diretor esportivo da Haas, já que o antigo diretor, Peter Crolla, deixou a equipe recentemente.

"Nossa equipe técnica - a equipe técnica baseada na fábrica - tem sido realmente estável", disse Komatsu à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, em uma entrevista na segunda-feira.

Essa parte da equipe permanece inalterada, com Andrea De Zordo, Tom Coupland e Jonathan Heal permanecendo em seus respectivos cargos de diretor técnico, chefe e vice-projetista.

"O que foi alterado foi a equipe de pista", continuou Komatsu. "É uma mudança enorme, mas senti que essa foi uma das áreas mais fracas no ano passado. "Quanto mais e mais o carro se tornava competitivo, mais exposto ficava. Deixamos muitos pontos na mesa com as operações na pista. Por isso, realmente precisávamos dar um passo à frente nesse aspecto".

Komatsu disse que os exemplos de perda de pontos da Haas em 2024 - incluindo a abertura da temporada no Bahrein, onde o ex-piloto Kevin Magnussen perdeu um potencial top 10 ao ser prejudicado nas primeiras paradas pelo então Sauber, Zhou Guanyu - o levaram a promulgar as mudanças reveladas esta semana.

A equipe estava a caminho de terminar em sexto lugar no campeonato de construtores de 2024, depois de ter ficado em 10º no ano anterior, mas foi superada pela Alpine por apenas sete pontos.

"Muitas vezes, sob pressão, parecíamos não estar funcionando tão bem quanto deveríamos", acrescentou Komatsu. "Mas, novamente, não se trata apenas das pessoas, mas da quantidade de treinamento que podemos oferecer, etc".

Com relação a isso, a Haas acaba de concluir seu primeiro Teste de Carros Anteriores (TPC), com uma sessão em Jerez no último fim de semana, da qual participaram Ocon e Bearman, além do piloto da Toyota Ritomo Miyata.

Komatsu disse que isso foi "muito importante" para o treinamento de seus novos e remanescentes funcionários de pista, já que antes "éramos apenas uma equipe de corrida".

"Mas", acrescentou, "agora temos esses [testes privados em carros com pelo menos dois anos de idade] e também recursos para simular determinados cenários. Temos muito mais disso antes do início da temporada. Estaremos mais bem preparados".

Quando perguntado pelo Motorsport.com se a Haas também havia avaliado candidatos externos para colocar como engenheiros de corrida no lugar de Gary Gannon - que agora trabalha na Aston Martin - e Mark Slade, que também deixou a Haas no final de 2024, Komatsu confirmou que sim, antes de se estabelecer em uma política de promoção interna.

"São apenas prós e contras", disse ele. "Porque as pessoas de fora também têm longos períodos de aviso prévio. É tudo. Se houver alguém que seja do tipo 'nossa, esse cara é perfeito e devemos esperar 12 meses ou algo assim', tudo bem".

"Mas tinha que ser claramente melhor do que Laura ou Ronan. Porque se eu puder ver os prós e os contras do candidato externo, ok, ele tem menos experiência, mas em termos de potencial, se eu achar que daqui a um ano ele pode ser quase o mesmo ou até melhor, então prefiro investir internamente".

A Haas também deve apresentar ao proprietário da equipe, Gene Haas, uma proposta de mudanças para sua base em Banbury - que, segundo o Motorsport.com apurou, pode incluir a mudança para uma nova sede - no final de janeiro.

