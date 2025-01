Autosport Awards anuncia Qiddiya como patrocinador

O Autosport Awards, a noite de premiação mais prestigiada do automobilismo, anunciou hoje que Qiddiya será a patrocinadora apresentadora para 2025. Esse patrocínio inclui o Business Exchange Inaugural, que ocorrerá na manhã da festa de premiação.

A nova versão do Autosport Awards será realizada em 29 de janeiro de 2025, na icônica Roundhouse, em Londres, reunindo pilotos de elite, líderes do setor e celebridades para uma noite de celebração da excelência no automobilismo. A noite é o destaque do calendário social do automobilismo e celebrará o melhor do setor, em todas as categorias de automobilismo, incluindo aqueles que estão apenas começando suas carreiras e aqueles que têm sido fundamentais no desenvolvimento do esporte há décadas.

O Autosport Business Exchange é uma conferência de alto nível do setor que explorará tópicos importantes em discussões sobre o impacto das tecnologias de inteligência artificial e o crescente papel das mulheres no automobilismo. Um destaque do evento será a palestra de Zak Brown, CEO da McLaren Racing, que compartilhará sua perspectiva única sobre as categorias globais de corridas da qual suas equipes participam.

"A parceria do Autosport Awards com Qiddiya representa um momento crucial para ambas as organizações", disse Werner Brell, CEO da Motorsport Network. "Pela primeira vez, estamos convidando os fãs a vivenciarem a noite pessoalmente e a mergulharem na experiência. O inovador complexo de esportes e entretenimento da Qiddiya se alinha perfeitamente com o nosso compromisso de redefinir a forma como os fãs se conectam com o automobilismo, e estamos entusiasmados com a parceria com eles para dar vida ao Autosport Awards reimaginado".

Qiddiya é um destino inovador de entretenimento, esportes e cultura perto de Riyadh, na Arábia Saudita, que está pronto para se tornar um dos principais destinos de esportes, cultura e entretenimento do mundo. Como parte da Visão 2030 da Arábia Saudita, esse desenvolvimento inovador contará com o espetacular Circuito de Qiddiya - futura sede do GP da Arábia Saudita. O ambicioso projeto do circuito inclui uma primeira curva de vinte andares de altura, 21 curvas desafiadoras e mudanças dramáticas de elevação de 108 metros através da paisagem da montanha Tuwaiq.

"Estamos satisfeitos com a parceria com o Autosport Awards, uma plataforma renomada que celebra o talento e a inovação que impulsionam o futuro do automobilismo", acrescentou Abdullah AlDawood, diretor administrativo da Qiddiya Investment Company. "O automobilismo tem sido parte integrante da visão da Qiddiya desde sua criação, de acordo com o crescente entusiasmo pelo esporte na Arábia Saudita e a demanda por uma infraestrutura de classe mundial para viabilizá-lo. Essa parceria reforça nosso compromisso de apoiar o setor de esportes motorizados no Reino e fora dele e de estabelecer Qiddiya como um futuro centro global de esportes e entretenimento".

O programa ampliado do Autosport Awards reflete a evolução dramática do esporte e sua crescente popularidade global. Este ano marca o 75º aniversário da revista Autosport e do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.