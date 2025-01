Franco Colapinto está próximo de se juntar à Alpine, afirma o jornal esportivo argentino Olé e confirmado pelo portal TheRace. O piloto correu pela Williams em 2024, quando substituiu Logan Sargeant, mas não garantiu uma vaga no grid de 2025 da Fórmula 1, pelo menos até o momento.

Inicialmente, a ida de Colapinto para a equipe francesa não seria para assumir um assento na F1, já que ambos os carros estão ocupados por Pierre Gasly e pelo estreante australiano Jack Doohan, mas como reserva. Segundo os rumores, o anúncio ocorrerá nos próximos dias.

O TheRace também afirmou que não é claro se ele irá de forma permanente para a Alpine ou se poderá voltar para a equipe de Grove, a qual ainda faz parte da academia de juniores.

Outros rumores incluem os termos do contrato de Doohan, que podem incluir claúsulas para uma possível substituição do australiano se ele não cumprir certas metas de performance.

Franco Colapinto estreou pela Williams na corrida de Monza, no lugar do americano Logan Sargeant, e teve boas primeiras impressões. O argentino conquistou cinco pontos na temporada '24, o que pesou para ser cotado para um lugar na Red Bull ou na sua equipe-irmã, a RB.

No entanto, a queda da performance do piloto no final da temporada colocou em xeque as negociações com outras equipes, com Colapinto voltando para a reserva da Williams, substituído por Carlos Sainz.

