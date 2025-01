Após um grid inalterado de 2023 para 2024, a Fórmula 1 vem com grandes mudanças na lista de pilotos para a temporada 2025, mexendo bastante com o cenário da categoria.

Dos 20 nomes que compõem o grid de 2025, um total impressionante de 18 pilotos chegaram à F1 após uma (ou mais de uma) passagem por Academias de formação de jovens talentos. Neste especial, o Motorsport.com apresenta por onde cada um passou ao longo de suas carreiras nas categorias de base.

Red Bull Junior Team: 7 representantes

O programa mais presente no grid é o da Red Bull. Um dos mais antigos e tradicionais, mas também um dos mais brutais, a Academia da marca de bebidas energéticas está presente em simplesmente 35% do grid da temporada 2025, com sete dos 20 nomes tendo passado pelo programa rídigo de Helmut Marko.

Os quatro pilotos da marca austríaca, tanto da Red Bull quanto da Racing Bulls chegaram à F1 através da Academia: Max Verstappen e Liam Lawson, da equipe principal, e Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, do time B.

Além deles, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Alex Albon iniciaram suas trajetórias através da então Toro Rosso, com os dois últimos chegando a correr ao lado do tetracampeão na RBR. Vale destacar que, destes três, Albon não fazia parte da Academia no momento de sua chegada à F1. O tailandês fez parte do programa da Red Bull apenas em 2012, estreando no Mundial sete anos depois, em 2019.

McLaren Young Driver Programme: 4 representantes

A segunda academia com mais nomes no grid é a da McLaren. O nome mais importante dessa lista é o britânico Lewis Hamilton, que estreou na F1 com a equipe em 2007, mesmo trajeto feito por Lando Norris 12 anos depois.

Além dos dois britânicos, o brasileiro Gabriel Bortoleto, que estreia este ano na F1 com a Sauber, fez parte da Academia da McLaren entre o fim de 2023 e o fim de 2024, tendo sido liberado de suas funções com o time de Woking para correr pela equipe de Hinwil, que se tornará Audi em 2026.

Curiosamente, Alex Albon também faz parte desta lista. O tailandês foi um piloto da Academia da McLaren em seus primeiros anos no mundo do esporte a motor, em 2010, quando ainda corria de kart.

Gabriel Bortoleto no pódio da corrida principal da Fórmula 2 no Catar. Foto de: James Gasperotti

Ferrari Driver Academy: 3 representantes

A Ferrari tem três pilotos do grid da F1 2025 que passaram por seu treinamento ao longo dos anos. O principal nome é Charles Leclerc, piloto formado com todo o apoio da Scuderia desde o começo de sua carreira. Além do monegasco, Oliver Bearman fará sua estreia no grid neste ano com a Haas, enquanto Lance Stroll foi piloto da FDA entre 2010 e 2015, saindo da Academia antes de sua entrada na Williams em 2017.

Mercedes Junior Team: 3 representantes

A Academia da equipe alemã tem três ex-membros no grid de 2025. A dupla da equipe principal será formada por George Russell e Andrea Kimi Antonelli, apoiados pela Mercedes desde cedo em suas carreiras. Mas, antes dos dois jovens talentos, Esteban Ocon também tinha ligação com a montadora, tendo feito parte da Academia entre 2015 e 2019, encerrando a parceria apenas em 2020, quando foi contratado pela Renault.

Alpine Academy: 2 representantes

A Alpine Academy, que já levou no passado o nome da Renault, terá dois ex-membros no grid em 2025. Na equipe francesa, Jack Doohan fará sua estreia com a marca que lhe apoiou por anos.

O outro nome é Oscar Piastri, que entrou no programa quando ainda era chamado de Renault Sports Academy. O australiano conquistou os títulos da F2 / F3 com o apoio francês e, ao não conseguir uma vaga no grid em 2022, foi contratado como piloto reserva, o que levou à novela com a McLaren pela sua contratação para a temporada de 2023.

Williams Driver Academy: 1 representante

Mais um nome presente em mais de uma Academia, o canadense Lance Stroll deixou a Ferrari no final de 2015 para defender a Williams em 2016, um ano antes de sua estreia na categoria com o time de Grove, onde fez dupla com o brasileiro Felipe Massa.

Academias sem representação no grid

Das nove academias do grid (Red Bull e Racing Bulls dividem o mesmo programa), três não têm representação no grid da temporada 2025 da Fórmula 1: Sauber Academy, Haas Driver Development Program e AMF1 Driver Development Program (Aston Martin) .

Das três, a da Aston Martin é a mais recente, tendo iniciado em 2022 com Felipe Drugovich. Agora, além do brasileiro, ela conta com o americano Jak Crawford e a suíça Tina Hausmann. A da Haas foi a que chegou mais próxima de promover algum piloto no grid da F1, com Pietro Fittipaldi disputando os dois GPs finais da temporada 2020 no lugar de Romain Grosjean. Já a da Sauber, criada em 2019, teve até hoje apenas pilotos de treinos livres, como Callum Ilott e Arthur Leclerc.

Sem participação em Academias

Dois dos pilotos mais antigos do grid de 2025 nunca passaram por nenhuma Academia ao longo de suas carreiras. O bicampeão Fernando Alonso estreou na categoria em 2001, no momento em que estes programas ainda estavam dando seus primeiros passos. Já o alemão Nico Hulkenberg nunca esteve em nenhuma Academia, chegando à F1 após três anos como piloto de testes da Williams.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!