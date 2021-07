24h de Spa: Ex-F1 protagoniza acidente assustador e vai para hospital

Jack Aitken, reserva da Williams que pilotou no Sakhir em 2020, e Davide Rigon, piloto de endurance da Ferrari, foram levados ao hospital após um acidente que envolveu quatros carros nas 24h de Spa, corrida válida pelo GT World Challenge Europe Endurance. De acordo com a organização da corrida, os pilotos não correm risco de vida.

Os outros pilotos envolvidos no acidente foram Kevin Estre, piloto de fábrica da Porsche que corre pela equipe Rutronik, e Franck Perera, companheiro de equipe de Aitken na Emil Frey Lamborghini. Estre e Perera já receberam alta do centro médico e já retornaram para as suas equipes.

Estre explicou que ele não teve tempo para reagir enquanto o acidente acontecia. "De repente eu vi um monte de fumaça e detritos na minha frente. Quando freio, eu não sabia para onde ir, porque eu realmente não via se havia um carro parado ou qualquer coisa. Só via fumaça e detritos. Mantive a minha linha, mas aparentemente eu acertei a Lamborghini do Jack Aitken no lado direito. Foi uma pancada bem forte, que me fez rodar e me levou para a barreira. Acho que foi isso que aconteceu. Não tenho certeza. Como eu disse, eu não via nada".

A corrida foi paralisada com uma bandeira amarela em todo o circuito e com um safety car virtual limitando a velocidade para 80km/h antes do safety car sair para alinhar o grid antes da relargada. A bandeira verde foi dada aproximadamente 1 hora e 20 minutos depois, quando as barreiras de proteção foram reparadas.

A batida na GT World Challenge Europe Endurance se assemelhou ao acidente entre Juan Manuel Correa e Anthoine Hubert em Spa na F2 em 2019. Neste acidente, Hubert acabou morrendo.