O domingo traz uma novidade para a Motorsport.tv Brasil! A principal categoria da motovelocidade nacional, o Moto1000GP, chega para se juntar ao já extenso portfólio de transmissões da plataforma, sendo o primeiro campeonato das duas rodas nesta lista!

E a estreia não poderia ser melhor! Você acompanhará neste domingo as provas de Cascavel, antepenúltima etapa da temporada 2024. Serão transmitidas três provas: primeiro, às 11h, tem a corrida da Yamaha R Series, seguido da GP1000 às 12h40. E, para fechar, tem a GP300 às 14h10.

