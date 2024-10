Olha a novidade! A partir deste fim de semana, o Moto1000GP passa a integrar o cardápio de transmissões da Motorsport.tv Brasil, com a exibição das provas da etapa de Cascavel, antepenúltima etapa da temporada 2024.

Seis classes vão à pista do interior do Paraná neste fim de semana, com as transmissões da Motorsport.tv Brasil mostrando toda a ação do domingo (20).

Na classe principal, a GP1000, Ramiro Gandola lidera, com 200 pontos, contra 128 de Theo Manna e 112 de Joelsu Mitiko. Na GP600, Pedro Valiente está na ponta com 177, enquanto João Fascineli vem em segundo, com 136. Já na Motul 300V Cup, é Cauã Rodrigues quem lidera com 183, contra 136 de Cauã Rocha e 126 de Heitor Ourinho.

Nas classes Yamaha, a briga também está quente. Na R3 Talent, Aymon Bocanegra está na ponta com 65 pontos, contra 61 de Jeronimo Gonzalez e 58 de Cauã Rodrigues. Na R3 Cup, é Fabricio Zamperetti quem lidera, com 88, contra 76 de Isis Avila.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura as transmissões da Motorsport.tv Brasil.

Horários do Moto1000GP em Cascavel

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

