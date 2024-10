Moto1000GP: Gandola vence e conquista título antecipado do GP1000

Um fim de semana perfeito para o argentino Ramiro Gandola. O piloto da Agem Racing dominou a sexta etapa, realizada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná, e venceu as duas corridas, conquistando por antecipação o título de Campeão Brasileiro de Motovelocidade. Mauro Passarino, que representa as cores da Bg Race Team, e Mauriti Junior, da equipe Cesar Barros Racing, completaram o pódio.

Visivelmente emocionado, Gandola falou sobre o campeonato. “É muita emoção, porque foi muito trabalho ao longo do ano todo. Foi um esforço bastante grande ao longo do campeonato para correr em todas as provas, largar bem e poder conquistar cada vitória. Seguimos tocando forte”, garantiu o argentino.

Já Mauro Passarino, outro argentino no pódio, destacou a dificuldade da pista. “Hoje foi uma corrida mais longa, desgastante, mais difícil. Mas nossa moto estava ótima. Nossa equipe vem trabalhando muito, e estamos na disputa. Eu acredito que é só encaixar alguns detalhes”, afirmou.

Representante brasileiro no pódio, Mauriti Júnior comentou sobre sua estratégia, após seu segundo pódio no fim de semana. “Eu prestei muita atenção na largada para não errar, para poder ficar no pelotão da frente e ter mais chances. No final, conseguimos mais um pódio. Foi um ótimo trabalho, e eu preciso agradecer à equipe e a todos que acreditam em mim”, finalizou.

Teve piloto que comemorou também nas outras categorias que formam o grid da GP1000. Na categoria 1000 Light, vitória de Eduardo Marques, da Motobel Brothers, seguido de Wesley Lima, piloto da Sport Plus Racing. Na 1000 EVO, Julio Fortunato levou a Sport Plus Racing ao primeiro posto do pódio, com Daw Pereira, da Cesar Barros Racing, em segundo. Entre os experientes pilotos da 1000 Master, vitória de Pedro Lins, da Centermoto Racing, com o segundo lugar de Luis Ferraz, que leva as cores da Team Brasil.

Na pista

Puxando o pelotão na largada, Ramiro Gandola manteve o primeiro posto, seguido de perto por Mauro Passarino e Agustin Donatti, com a moto da Castrol/Softtek. Buscando um ritmo forte desde o início, Donatti forçou e ultrapassou Passarino ainda nas primeiras curvas.

Levou quatro voltas para Passarino aproveitar uma brecha de Donatti e reassumir o segundo posto, mas por pouco tempo. Na sexta volta, Donatti teve problemas na sua moto, o que fez o também argentino abandonar a segunda corrida. Enquanto isso, Gandola mantinha a ponta, com Passarino começando a ser ameaçado por Theo Manna. O piloto da Camargo Bioleve Racing vinha em terceiro após o abandono de Donatti.

Na segunda metade da prova, Passarino imprimiu um ritmo forte e chegou a ultrapassar Gandola na nona volta. Com uma tocada constante, o líder do campeonato recuperou a ponta na volta seguinte, onde permaneceu até a bandeirada final.

GP1000 – 1000 EVO – 1000 Master – 1000 Light

(Resultado deste domingo após 19 voltas)

1º) Ramiro Gandola (BMW/GP1000), Agem Racing, em 20min08s581

2º) Mauro Passarino (BMW/GP1000), Bg Race Team, a 0s987

3º) Mauriti Jr (Ducati/GP1000), Cesar Barros Racing, a 8s976

4º) Theo Manna (Kawasaki/GP1000), Camargo Bioleve Racing, a 11s463

5º) Julio Fortunato (BMW/1000 EVO), Sport Plus Racing, a 46s099

6º) Eduardo Marques (Honda/1000 Light), Motobel Brothers, a 1 Volta

7º) Daw Pereira (BMW/1000 EVO), Cesar Barros Racing, a 1 Volta

8º) Pedro Lins (BMW/1000 Master), Centermoto Racing, a 1 Volta

9º) Wesley Lima (BMW/1000 Light), Sport Plus Racing, a 1 Volta

10º) Luis Ferraz (BMW/1000 Master), Team Brasil, a 1 Volta

Não completaram

Agustin Donatti (BMW/GP1000), Castrol / Softtek

Joelsu Mitiko (BMW/GP1000), Castrol / Softtek

Ricardo Fox (BMW/1000 EVO), Bieffe Racing Team

Melhor volta: Passarino, na 6ª, com 1min02s895 , média de 172,616 km/h.

GP300: Rodrigues leva a melhor em chegada apertada

Quem piscou, perdeu. A chegada da categoria GP300, onde a diferença entre o primeiro e o terceiro colocado foi de apenas 4 milésimos de segundo, refletiu uma corrida intensa, cheia de ultrapassagens do começo ao fim, entre os pelotões da frente e intermediários. Quem levou a melhor foi Cauã Rodrigues, do time DRT Racing Team, seguido do argentino Facundo Medina, da Bg Race Team, e Heitor Ourinho, com a moto da PRT.

Para o vencedor, a disputa intensa foi “leve”. “Eu me diverti muito, foi uma corrida muito divertida. Eu sabia o que fazer, aproveitei as oportunidades e me concentrei nisso. No final, deu certo”, comemorou Cauã Rodrigues.

Já para Facundo Medina, o representante argentino no pódio, os pegas, curva a curva, serviram para mantê-lo alerta. “Estou muito contente com esse resultado. A corrida, para mim, foi difícil, muito disputada e serviu para ficar ligado a cada curva, para não perder o ritmo." Fechando o pódio, Heitor Ourinho foi sucinto: “Fiquei feliz em conseguir chegar bem. Vamos atrás de mais pódios nas próximas etapas, em busca de uma boa colocação no campeonato”, finalizou.

Na categoria Motul 300V Cup Master, a vitória de Vladimir Correa garantiu o título da competição para o time da Fascineli Racing. Em segundo lugar, ficou o paraguaio Pedro Valiente, da Chaco Vivo Racing, e o piloto da Dezero Racing, Junio Bereta, fechou o pódio com o terceiro lugar.

GP600: Gustavo Silveira vence a segunda corrida

A segunda corrida da GP600 teve Gustavo Silveira, o “Gão”, como vencedor na manhã ensolarada de domingo (20), no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O piloto aproveitou uma quebra de Eduardo Burr (Cesar Barros Racing) para cruzar a linha de chegada em primeiro, com mais de três segundos de vantagem sobre o segundo colocado, João Fascineli, da Fascineli Racing. Pedro Valiente, da Chaco Vivo Racing, completou o pódio na terceira colocação.

“A pista estava bem quente, hoje está fazendo bastante calor. Foi uma corrida desafiadora. Infelizmente, a moto do Burr acabou quebrando, mas, graças a Deus, não houve queda. Quero agradecer à minha equipe, que trabalhou bastante para colocar a moto na pista”, disse o vencedor.

Estreante na categoria nesta temporada, João Fascineli comemorou o segundo lugar no GP Cascavel. “Na corrida de hoje conseguimos conquistar mais alguns pontos importantes para o campeonato. Acabei não conseguindo manter o ritmo desde o início, mas está tudo certo. Estamos na briga”, comemorou.

Com uma corrida “conservadora”, Pedro Valiente explicou por que segurou o ritmo neste domingo. “Acabei me arriscando menos porque senti a moto com pouco grip. Então, melhor não arriscar. Eu não conseguiria fazer muito mais do que isso hoje”, lamentou.

As outras categorias que compõem o grid também tiveram festa no pódio. Na 600 Light, Kik Tavares, da Agem Racing, liderou, seguido por Bruno Tormen, da Japa Performance, e Alex Tavares, com as cores da Fucinho Racing. Na 600 Master, domínio da equipe PRT, com a vitória de Régis Santos, seguido por Flávio Trevisan e Hilton Loureiro.

