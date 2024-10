A MotoGP fechou a passagem por Phillip Island na madrugada deste domingo com um GP da Austrália de altíssimo nível. Em brigas incríveis contra Francesco Bagnaia e Jorge Martín, Marc Márquez brilhou para conquistar mais uma vitória na temporada 2024, com o espanhol da Pramac em segundo e o bicampeão completando o pódio.

Fecharam o top 10: Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Brad Binder, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Raúl Fernández.

Assim como no sábado, Martín saiu bem, disparando na frente, enquanto Márquez patinou e caiu para nono, deixando Bezzecchi e Bagnaia em segundo e terceiro.

No final da primeira volta, Martín abria 0s5 para Bezzecchi, que tinha Bagnaia em sua cola com Binder e Morbidelli no top 5, enquanto Márquez já subia novamente para sexto.

Na quarta volta, Bezzecchi pagou a volta longa de punição que havia obtido na sprint do sábado, por causa do acidente assustador que sofreu com Maverick Viñales. Por isso, o piloto da VR46 caiu para sétimo, deixando Bagnaia em segundo, mas a 0s8 de Martín, e 0s6 à frente de Morbidelli. Mas, logo na sequência, o italiano foi mais uma vez ao chão.

Após se livrar de Morbidelli, Márquez começou a imprimir o melhor ritmo entre os três primeiros, começando a se aproximar de Bagnaia, enquanto Martín se matinha a 0s9 do italiano da Pramac. Com Márquez em sua cola, Bagnaia passou a aumentar seu ritmo, e os dois colaram em Martín na volta 12. E os três passaram a protagonizar uma disputa intensa pela liderança.

Aos poucos, Bagnaia foi perdendo terreno nesta disputa, com a briga pela vitória ficando entre Martín e Márquez e o bicampeão ficando a 1s8 na volta 18 de 27. Nas voltas finais, os dois intensificaram ainda mais a disputa, se intercalando na liderança.

A MotoGP retoma as atividades da temporada 2024 já no próximo fim de semana com o GP da Tailândia, antepenúltima etapa do campeonato. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

